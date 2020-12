Le Premier ministre britannique Boris Johnson (à gauche) accueille la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (à droite) à l’extérieur du 10 Downing Street – TOLGA AKMEN / AFP

Parmi les réactions aux négociations sur le Brexit dans la presse européenne, le consensus est que les discussions se dirigent vers un non-accord et que tout le monde ne semble pas mécontent de cela.

« Albion débarras? », Dirige quotidiennement la gauche française Libération, qui se traduit par « Bon débarras Albion? »

Avec les deux côtés toujours « très éloignés », Libération se demande si les mesures d’urgence de l’UE en cas de non-accord sont des preuves de «précaution (ou de pessimisme?).

«L’Europe traînée vers un non-accord», avance Le Figaro dans son article, soulignant que les bookmakers parient désormais clairement sur ce résultat, «signe indéniable» que les négociations ont peu de chances d’aboutir.

«A Bruxelles, le pessimisme gagne aussi du terrain», prévient le quotidien conservateur français.

Le journal cite une source «proche des négociations» qui a déclaré que le dîner de trois heures à Bruxelles entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen était «cordial et clair» et si rien n’a été résolu, il avait le mérite «d’identifier les« points de friction ». »et« ceux qui le sont moins »».

Alors que le Premier ministre était clairement désormais directement engagé, la source a déclaré qu’il restait «très flou quant à la direction qu’il entendait prendre».

L’UE, écrit-elle, ne veut plus perdre de temps en pourparlers et il est peu probable qu’il y ait un mouvement avant le week-end. «Ce n’est pas une question de temps. Le traité est sur la table. Il est presque complet et compte 700 pages, annexes comprises. Ce sont les problèmes politiques qui doivent être résolus », a déclaré une source européenne.

« La balle est à peu près dans le camp britannique, où les signes de tout ramollissement sont ténus », écrit Le Figaro, dont la source européenne dit: «Sur les règles de concurrence loyale, la question la plus importante pour l’avenir, il est clair que l’écart est plus idéologique que pratique, ce qui réduit les chances de le combler.»

Le journal dit qu’il est peu probable que Boris cède du terrain à l’occasion de «l’anniversaire de sa victoire électorale écrasante» basée sur «faire le Brexit» et «reprendre le contrôle».

La chancelière allemande Angela Merkel au sommet du Conseil européen à Bruxelles le 11 décembre 2020 – Agence Anadolu

Pour Les Echos, «L’Europe accélère ses préparatifs en cas de non-accord».

Alors que les plans d’urgence devraient assurer une certaine continuité pour le transport aérien, le fret et la pêche, le quotidien financier avertit que l’incapacité de parvenir à un accord «pourrait peser sur les relations de sécurité entre le Royaume-Uni et l’UE, notamment en termes de coopération policière et judiciaire car Royaume-Uni) se trouverait dans la position d’un État tiers. »

«Cela signifie plus d’accès aux dossiers européens ou aux agences européennes (Europe et Eurojust) ni aux projets opérationnels à un moment où les menaces terroristes sont encore très présentes», écrit-il.

Les Echos s’inquiète également de la «défense», affirmant qu’avec le Royaume-Uni, seule puissance nucléaire autre que la France quittant désormais l’UE, «son départ aura de très lourdes conséquences» – sans préciser laquelle.

En Allemagne, la presse se concentre fortement sur l’accord du budget de l’UE avec la Hongrie et la Pologne, ce qui est salué comme un triomphe pour Angela Merkel et la présidence allemande.

Der Spiegel Le magazine a un rapport direct des commentaires du Premier ministre hier sous le titre « Boris Johnson voit une forte possibilité d’un Brexit sans accord ».

Cependant, le Sueddeutsche Zeitung Le journal a une analyse plus longue sous le titre: « Nouvelle échéance, nouveau problème. »

« L’argument porte désormais sur la manière de résoudre un argument », dit le journal sur le désaccord sur la manière de résoudre les conflits futurs.

« La seule chose qui est certaine, c’est que malgré toutes les précautions, il y aura une rupture difficile dans trois semaines si un accord n’est pas conclu d’ici là. »

En Italie, la presse réserve le Brexit pour les dernières pages.

Penchant à droite Il Giornale le journal émet l’hypothèse: «À ce stade, l’incertitude sur ce qui se passera dans le cas où le Royaume-Uni déciderait de claquer la porte derrière lui semble de plus en plus pressante, mais aussi la possibilité de conclure un accord de dernière minute impossible à mettre en place. dans les premiers jours de 2021. »

Le quotidien financier jel Sole 24 Minerai s’est concentré sur les efforts visant à limiter le chaos dans le secteur aérien, notant qu’étant donné la proximité de l’échéance du dimanche « les marges de négociation sont très limitées, voire proches de zéro ».