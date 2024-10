Bon avec les chiffres : le carnet de croquis du réalisateur Tim Burton – en images | Art et conception

Au début des années 1980, alors qu’il travaillait comme apprenti animateur chez Disney, le jeune Tim Burton canalisait ses énergies créatives vers des projets personnels. L’un d’eux était cette série de numéros extravagants décorés, créés pour un livre pour enfants inédit ; ils ont ensuite été réutilisés comme titres de chapitre pour L’art de Tim Burton un livre de 2009 rassemblant 40 ans de son art. « Les créatures anthropomorphes occupent une place importante dans l’œuvre de Burton », explique Maria McLintock, commissaire d’une nouvelle exposition présentant plus de 600 créations et objets de Tim Burton, notamment des costumes et des storyboards. « Il dessine avec voracité, souvent plongé dans un carnet de croquis de poche avec un petit kit d’aquarelle en remorque. La genèse de presque tous les plans de ses films est un dessin.