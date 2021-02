Aimez-les ou détestez-les, les Hamantaschen sont un aliment de base de la fête juive de Pourim. Mais quand un non-juif a dit que ces cookies ne l’avaient pas impressionnée, une guerre réveillée d’une ampleur biblique a éclaté et son magazine s’est excusé auprès de la foule.

Les Hamantaschen sont des biscuits triangulaires farcis mangés par les Juifs pour célébrer Pourim, une fête qui commémore la défaite de Haman, un chef de guerre persan déterminé à détruire leur peuple. Mais pour l’écrivain culinaire Dawn Perry, hamantaschen n’a jamais frappé la vedette.

Aussi sur rt.com Un boulanger juif contraint de retirer sa candidature au parti politique musulman néerlandais qui ne pouvait pas supporter ses gâteaux classés X

Dans un article de 2015 pour Bon Appetit, Perry a écrit une longue introduction décrivant comment «Juifs comme non juifs» au magazine détesté « Hamantaschen sec et sablonneux qui a laissé votre bouche recouverte d’un film étrange. » Après un récit bref et léger de l’histoire de Pourim (« Mauvais garçon » Haman est vaincu par «Gentille dame juive» Ester), Perry a promis une recette qui « Faire vraiment du bon Hamantaschen. »

Pour la brigade réveillée qui a découvert son article six ans plus tard, son dédain pour hamantaschen n’était certainement pas casher.

« Le fait que @bonappetit ait publié A NON-JUIF affirmant que c’est normalement mauvais et qu’ils peuvent faire mieux est ABSOLUMENT DÉGUSTANT, » un commentateur indigné a écrit.

Hamantaschen est délicieux et le fait que @bon appétit a publié A NON-JUIF affirmant que c’est normalement mauvais et qu’ils peuvent faire mieux est ABSOLUMENT DÉGUSTANT. https://t.co/ORej5szshS – Erin Biba (@erinbiba) 11 février 2021

« Les aliments traditionnels n’ont pas besoin d’être automatiquement mis à jour », un autre tweeté, «Surtout par quelqu’un qui ne vient pas de cette tradition.»

FFS. Legit hamentaschen est le meilleur putain de cookie qui existe et je suis incroyablement offensé – Amy Vernon 💙🇺🇸🏳️‍🌈💙 (@AmyVernon) 12 février 2021

C’est vraiment horrible. Je suis vraiment désolé. – Tasha (@MetaCookbook) 11 février 2021

Bien que l’article de Perry datait de plus d’une demi-décennie, Bon Appetit a plié le genou et a changé son titre en «5 étapes pour vraiment bien Hamantaschen» mercredi. Le site Web du magazine s’est également excusé « pour le ton désinvolte de la version précédente et les caractérisations stéréotypées de la culture juive, » et a déclaré que le nouvel article avait été nettoyé de « insensible » langue dans le cadre de la sonorité orwellienne du magazine « Projet de réparation d’archives », un effort à l’échelle du site pour «Découvrir et éliminer le langage raciste et insensible utilisé dans les instructions culinaires et les notes de tête.»

« Heureux qu’ils se soient excusés, » un commentateur a écrit. « Mais ils auraient dû reconnaître à quel point c’était offensant sans que cela leur soit signalé. »

Je n’ai littéralement jamais eu de mauvais hamantaschen. Heureux qu’ils se soient excusés, mais ils auraient dû reconnaître à quel point c’était offensant sans que cela leur soit signalé. – Le Dr Angela a travaillé dur pour le doctorat (@IVoteClimate) 12 février 2021

Cependant, le révisionnisme hamantaschen de Bon Appetit et «Excuses pleurnicher» ont été ridiculisés sur Twitter. «Les hamentaschen sont souvent insipides», Le conservateur juif Ben Shapiro a tweeté, ajoutant: «Tout ce qui peut améliorer la recette me convient, ridicules goules réveillées.

Les Hamentashen sont souvent insipides. Tout ce qui peut améliorer la recette me convient, ridicules, vous avez réveillé des goules. https://t.co/DCNU7G7qqn – Ben Shapiro (@benshapiro) 12 février 2021

2 / En 2021, cela est considéré comme si offensant qu’il a fallu un "Réparation d’archives," avec une note d’excuses pleurnichard écrite comme si l’auteur était retenu captif par le Mossad. Les nerds ruinent tout.https: //t.co/9q5QPdGMri pic.twitter.com/qgPp2G3lSi – Jesse Singal (@jessesingal) 12 février 2021

Hamantaschen a le goût du sable usé et a besoin de toute l’aide possible. Nous, les juifs qui ne sont pas des fous «réveillés», n’obtiendrons pas tous les wiggo si l’aide vient de quelqu’un qui n’est pas juif! https://t.co/8juV3oNfEA – Amy Alkon (@amyalkon) 12 février 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!