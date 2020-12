Une autoroute du Tennessee a été fermée dimanche au milieu des informations faisant état d’un camion équipé d’un système de sonorisation disant aux gens d’évacuer la zone.

Le bureau du shérif du comté de Wilson a tweeté: « La route 231 sud du parc d’État des Cèdres du Liban à la route de Richmond Shop est actuellement fermée en raison d’un véhicule suspect.

«Veuillez éviter la zone et chercher un autre itinéraire. Nous publierons des mises à jour au fur et à mesure que de plus amples informations arriveront. »

Il survient deux jours seulement après l’attentat à la bombe de Nashville au cours duquel un véhicule de loisirs a explosé dans une rue presque déserte et a été précédé d’un avertissement enregistré conseillant aux personnes à proximité d’évacuer.