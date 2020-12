Eddie McGuire, directeur émotionnel de Collingwood Magpies AFL, a annoncé qu’il quitterait son poste à la fin de la saison prochaine après 23 ans dans le rôle principal.

Il a refoulé ses larmes en révélant la nouvelle choc lors du forum annuel des membres du club lundi soir.

Il est entendu que seuls sa femme et ses fils étaient au courant de l’annonce de McGuire à l’avance.

« En 1998, il était temps pour moi de défendre notre bien-aimé Collingwood, au lieu d’appeler les autres à faire quelque chose pour notre club, ils ont tourné ma voie et je suis fier d’avoir répondu », a déclaré McGuire.

« J’ai donné tout ce que j’avais à ce poste et il est maintenant temps pour le club d’aller de l’avant, je vais démissionner à la fin de l’année prochaine et passer le reste de mon temps en tant que président à mettre en place une nouvelle ère de Collingwood. »

Eddie McGuire quittera le poste de Collingwood Magpies à la fin de la saison 2021

« J’ai pris l’engagement envers les sponsors, les gouvernements et de nombreuses personnes de rester à la barre en 2021 et de le faire avec la responsabilité de fournir une transition en douceur et un tremplin vers l’avenir pour notre club dans son poste de direction.

« J’avais prévu de faire cette annonce à la fin de l’année, mais COVID a mis fin à de nombreux projets finalement établis, en conjonction avec le changement d’orientation de ma vie médiatique et le moment de la fin de la scolarité de mon fils, le moment était venu et l’avenir fort pour notre club pour moi de faire cet appel.

McGuire termine à la fin de la saison 2021 pour permettre une transition en douceur pour son successeur.

« Donc, je ne vais pas céder un handball d’hôpital, c’est pourquoi je fais cette annonce ce soir, pour donner aux parties intéressées ou plus au point qui nous intéresse, le temps de mettre de l’ordre dans leurs affaires et pour moi et mon conseil a l’opportunité de fournir une transition de style Barack Obama plutôt qu’une expérience Donald Trump », a ajouté McGuire.

«Le club est en pleine forme, nous continuons d’évoluer et de nous pousser et je peux vous assurer que ce ne sera pas une tournée d’adieu de ma part. J’ai hâte de pousser la réforme, de continuer à construire ce club et de remporter le poste de Premier ministre en 2021. »

Eddie McGuire console la star des Magpies Josh Thomas après leur défaite déchirante lors du match de la grande finale de l’AFL 2018

La bombe survient après une année 2020 tumultueuse pour McGuire qui a dû faire face à la pression croissante des fans de Mapgies pour se retirer à la suite d’une série de drames hors du terrain, y compris la récente saga commerciale Adam Treloar.

Le contrecoup a incité le directeur de Magpies, David Galbally, à faire écho aux appels à la démission de McGuire.

McGuire a également pleuré la mort de sa mère Bridie, 94 ans, en août.

L’homme de 56 ans est devenu président de Collingwood le jour de son 34e anniversaire en 1998 et en est à la barre depuis.

Les Magpies ont perdu quatre grandes finales de l’AFL au cours de cette période et ont brisé une sécheresse de 30 ans pour remporter un poste de Premier ministre en 2010.

L’animateur Millionaire Hot Seat a également récemment mis fin à son mandat sur le programme The Hot Breakfast de Triple M après 11 ans à l’antenne.

McGuire a été sous la pression croissante des fans de Magpies (photo) pour démissionner

«Il est temps aussi pour moi de terminer une merveilleuse course de 11 ans avec une alarme à 4 heures du matin», a déclaré Eddie aux auditeurs.

«Cette année a été une année pas comme les autres pour nous tous. Nous nous sommes retrouvés en mesure de diffuser six heures par jour et le week-end lorsque COVID-19 a frappé. Bien qu’épuisant, cela a également été un véritable honneur et un plaisir pour nous d’être avec Melbourne à chaque étape du chemin et l’année la plus importante de l’histoire de notre émission », a déclaré Eddie.

« Je prévois de prendre le temps de réfléchir et de me ressourcer avec ma famille et, après une bonne et longue pause, jetez un œil à ce à quoi ressemblera le prochain projet de Triple M en 2021, en construisant sur un nouveau terrain que nous avons forgé en 2009. »

McGuire n’a pas été étranger à la controverse au fil des ans.

En commentant les Jeux olympiques d’hiver de 2010, McGuire s’est retrouvé dans l’eau chaude pour avoir fait des allusions sur la sexualité des patineurs artistiques masculins.

Il a fait la une des journaux 12 mois plus tard lorsqu’il a qualifié l’ouest de Sydney de pays du falafel.

McGuire a fait ces commentaires lors d’une interview à la radio avec Kevin Sheedy, l’entraîneur du nouveau club GWS Giants.

« Je viens de mettre sur pied une équipe de vos jeunes de 17 ans qui en auront marre de vivre au pays des falafels dans l’ouest de Sydney en jouant devant un stade de 12000 places qui n’est toujours pas installé », McGuire se moqua de Sheedy.

Eddie McGuire (photographié avec sa femme Carla) est à la tête de Collingwood depuis 1998

En 2013, il a suscité plus de controverse sur son émission de radio pour le petit-déjeuner en suggérant que la superstar autochtone de Sydney Swans et le double médaillé Brownlow Adam Goodes soient utilisés pour promouvoir une comédie musicale de King Kong.

Les commentaires ont été faits à peine cinq jours après que Goodes eut pris connaissance des abus raciaux d’un fan adolescent de Magpies qui l’appelait un singe.

Il était dans l’eau plus chaude en 2015 après avoir qualifié le ministre des Sports de l’époque victorienne John Eren de « Mussie d’origine turque aimant le football ».

McGuire était de retour dans les manchettes un an plus tard lorsqu’il a plaisanté sur la noyade de la journaliste de l’AFL Caroline Wilson lors de l’événement annuel Big Freeze pour collecter des fonds pour la maladie du motoneurone.

Eddie McGuire (à droite) a contribué à diriger Collingwood vers cinq grandes finales de l’AFL depuis 2002. Il est photographié avec l’entraîneur des Magpies, Nathan Buckley

En 2019, il a été contraint de présenter de nouvelles excuses rampantes après avoir fait des commentaires désobligeants sur un double amputé lors du tirage au sort lors d’un match de l’AFL.

L’ancienne journaliste Cynthia Banham, qui a perdu ses deux jambes lors d’un accident d’avion, a eu du mal à s’équilibrer en lançant la pièce lors du match Sydney Swans et Adelaide Crows au SCG.

McGuire, qui faisait partie du panel de Friday Night Footy, n’a pas tardé à gronder le détenteur de billets numéro un des Swans, qui tenait un bâton de marche dans une main et la pièce dans l’autre alors qu’elle effectuait le tirage au sort.

«Je pense que nous devrions imposer une amende de 5 000 $ à quiconque lance la pièce et ne peut pas le faire correctement», a déclaré McGuire.

«Chaque semaine, quelqu’un le laisse tomber sur son pied. Allez, lancez-le correctement pour l’amour de Dieu. Pratiquez dans la semaine, vous savez que vous allez le faire. Ça ne peut pas être si difficile que ça les gars, sérieusement.

Eddie McGuire n’est pas étranger à la controverse ou aux réactions négatives. Il est photographié confronté à un partisan en colère de Collingwood en 2014