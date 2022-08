“Bombe à retardement”: le maire conservateur “sans voix” face aux plans de Liz Truss de réduire le salaire des employés du secteur public

La candidate à la direction des conservateurs, Liz Truss, fait face à un déluge de critiques concernant les projets de réduction des salaires des travailleurs du secteur public en dehors de Londres, un maire conservateur le décrivant comme une “bombe à retardement”.

Cela survient après que le ministre des Affaires étrangères – le favori dans la course pour succéder à Boris Johnson dans le n ° 10 – a révélé des propositions de «guerre contre les déchets de Whitehall» avec des économies d’une valeur de 11 milliards de livres sterling.

Mais l’équipe de Mme Truss a été forcée d’admettre qu’elle devrait remplacer les accords salariaux nationaux par des récompenses régionales pour tous les travailleurs du secteur public pour l’essentiel des économies sur une période de plusieurs années.

Dans une évaluation cinglante, Ben Houchen, le maire conservateur de Tees Valley et partisan de son rival, Rishi Sunak, a déclaré qu’il était “en fait sans voix” face aux plans.

“Il n’y a tout simplement aucun moyen de faire cela sans une réduction massive des salaires de 5,5 millions de personnes, y compris des infirmières, des policiers et des forces armées en dehors de Londres”, a-t-il affirmé.

« La campagne de Liz Truss est explicite sur le fait que leur objectif d’épargne n’est possible que si le système devait être adopté par tous les travailleurs du secteur public. Il s’agit d’une bombe à retardement posée par l’équipe Truss qui explosera avant les prochaines élections générales.

Richard Holden, membre de la promotion 2019 des députés conservateurs et autre partisan de Sunak, a déclaré que Mme Truss devait immédiatement abandonner les plans qui, selon lui, “tueraient” le programme de nivellement du gouvernement.

Steve Double – un député conservateur et partisan de Sunak – a ajouté: «C’est une idée terrible et serait extrêmement préjudiciable aux services publics de Cornwall. C’est un nivellement vers le bas et non vers le haut.

Mme Truss a initialement promis d’économiser jusqu’à 8,8 milliards de livres sterling par an en “ajustant” les salaires des fonctionnaires pour qu’ils correspondent au coût de la vie dans les zones où ils travaillent.

Mais les assistants ont été contraints de modifier la demande après que des experts de l’Institute for Government ont souligné que l’objectif du ministre des Affaires étrangères était presque égal à la masse salariale annuelle totale de la fonction publique d’environ 9 milliards de livres sterling.

Ils ont précisé que la rémunération régionale ne serait initialement introduite que pour les nouveaux entrants dans la fonction publique, ne délivrant qu’une infime fraction des sommes réclamées. En cas de succès, il serait déployé sur plusieurs années pour couvrir tous les travailleurs du secteur public, l’objectif de 8,8 milliards de livres n’étant atteint qu’à long terme.

Le partisan de Sunak, Ben Houchen, dit qu’il est “sans voix” face aux propositions de Truss (Getty Images)

L’équipe de M. Sunak a averti mardi que les propositions pourraient entraîner une réduction de salaire de 1 500 £ par an en moyenne pour des millions de travailleurs du secteur public si les 8,8 milliards de livres d’économies proposées étaient réalisées.

Cette décision a également provoqué la fureur des syndicats, le secrétaire général de Prospect, Mike Clancy, affirmant que le Premier ministre potentiel “prévoit davantage les mêmes absurdités idéologiques économiquement analphabètes et insultantes que ce gouvernement a produites ces dernières années”.

Dave Penman, secrétaire général du syndicat FDA, qui représente les hauts fonctionnaires, a déclaré: «Alors que le gouvernement est confronté aux énormes défis posés par une nouvelle guerre contre l’Europe continentale et se remet de l’arriéré de Covid, ce dont nous avons besoin d’un Premier ministre, ce sont des solutions pour du 21e siècle, et non pas recyclé les politiques ratées et la rhétorique fatiguée des années 1980. »

Les travaillistes ont également déclaré que l’idée sonnerait le glas du programme de nivellement du gouvernement en élargissant l’écart de revenu régional et en créant une «course vers le bas des salaires des travailleurs du secteur public».

Andy Burnham, le maire travailliste du Grand Manchester, a ajouté : « Des réductions de salaire pour les infirmières et les travailleurs du secteur public dans le Nord ? Je ne pense pas. Si c’est une politique sérieuse, nous la combattrons bec et ongles ».

Jacob Rees-Mogg, un soutien de Mme Truss, a insisté sur Sky News que la discussion “pour le moment” est centrée sur les fonctionnaires et que ce n’est “pas le plan pour le moment” de réduire les salaires du reste du secteur public.

Mais culminant sur le programme Today de BBC Radio 4, Alex Thomas, le directeur du programme à l’Institute for Government, a souligné que l’ensemble de la facture salariale de la fonction publique “n’est que d’environ 9 milliards de livres sterling”.

“Vous n’allez pas réduire la facture salariale de la fonction publique à 200 millions de livres sterling à moins de remodeler assez radicalement l’État.

“Je sais qu’elle veut être radicale mais peut-être pas tant que ça, donc ça va venir du secteur public au sens large, ça va venir des infirmières, des enseignants et des autorités locales.”

Il a fait valoir que la décision “compliquée et controversée” signifierait que les infirmières et les enseignants seraient moins bien payés ou recevraient des augmentations de salaire plus lentes que les autres, ajoutant: “Ce n’est pas la guerre contre Whitehall, c’est plutôt la guerre contre Workington.”