Bombe à retardement? L’Amazonie brésilienne a perdu 18 arbres par seconde en 2021, révèle une étude

L’Amazonie brésilienne a perdu environ 18 arbres par seconde en 2021 alors que la déforestation dans le pays a augmenté de plus de 20%, selon un rapport basé sur des données satellite publié lundi. Le rapport Mapbiomas indique que le pays a perdu quelque 16 557 kilomètres carrés (1,65 million d’hectares) de végétation indigène en 2021 – une superficie plus grande que l’Irlande du Nord. En 2020, la superficie perdue était de 13 789 kilomètres carrés. Près de 60% des terres déboisées en 2021 se trouvaient en Amazonie, la plus grande forêt tropicale humide du monde, selon le rapport.

« Rien qu’en Amazonie, 111,6 hectares par heure ou 1,9 hectare par minute ont été déboisés, ce qui équivaut à environ 18 arbres par seconde », selon Mapbiomas, un réseau d’ONG, d’universités et d’entreprises technologiques.

Le défrichement des terres pour l’agriculture était le principal moteur, représentant près de 97%, a-t-il déclaré, l’exploitation minière illégale étant également un facteur majeur.

Au cours des trois dernières années, coïncidant avec la présidence du président d’extrême droite Jair Bolsonaro, la couverture forestière perdue au Brésil était d’environ 42 000 kilomètres carrés – “presque la superficie de l’État de Rio de Janeiro”, selon le rapport.

Les données de l’Institut national de recherche spatiale (INPE) montrent qu’entre janvier et juin 2022, l’Amazonie brésilienne a perdu 3 988 kilomètres carrés à cause de la déforestation.

Et les statistiques gouvernementales indiquent que la déforestation annuelle moyenne de l’Amazonie brésilienne a augmenté de 75 % pendant la présidence de Bolsonaro par rapport à une décennie plus tôt.

Les écologistes accusent Bolsonaro d’encourager activement la déforestation à des fins économiques et d’affaiblir les agences de recherche et de protection.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.