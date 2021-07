Bombay ou Venise ? Maximum City obtient un maximum de pluies et il pleut des mèmes

Les pluies épouvantables sont de retour à Mumbai. Des pluies nocturnes incessantes ont déséquilibré certaines parties de Mumbai dimanche, la ville étant témoin d’un grave engorgement, d’une perturbation des services ferroviaires locaux et de la circulation des véhicules. La fureur de la pluie a rappelé à certains Mumbaikars le chiffre de 944 mm de précipitations sur 24 heures le 26 juillet 2005. Le Département météorologique indien (IMD) a émis une alerte rouge pour Mumbai dans un contexte de fortes pluies, a déclaré un responsable du BMC.

L’IMD a déclaré que jusqu’à 6h30 du matin dimanche, Mumbai et les régions avoisinantes ont reçu plus de 120 mm de pluie au cours des 12 heures précédentes. Mumbai recevrait des précipitations fortes à très fortes à quelques endroits avec des précipitations extrêmement fortes à des endroits isolés, a déclaré l’IMD.

Alors que la situation est loin d’être idéale, les internautes sur Internet ont essayé de se remonter le moral avec un peu d’humour.

Pendant ce temps, les services de trains de banlieue sur Central Railway et Western Railway dans la capitale financière ont été suspendus en raison de l’engorgement des voies dû aux fortes pluies nocturnes, ont déclaré des responsables des chemins de fer. Un changement soudain des conditions climatiques a conduit Mumbai à enregistrer plus de 100 mm de précipitations en six heures, a déclaré l’IMD dans un bulletin tôt le matin. Il a également changé les prévisions de pluie pour la ville de l’alerte orange à l’alerte rouge.

