Bombardements russes intenses à l’est ; L’Ukraine frappe un pont clé

KYIV, Ukraine (AP) – L’armée russe a pilonné des zones résidentielles à travers l’Ukraine pendant la nuit, revendiquant des gains, alors que les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive pour tenter de reprendre une région sud occupée, frappant le dernier pont de travail sur une rivière dans la région de Kherson occupée par la Russie , ont annoncé samedi les autorités ukrainiennes.

Une attaque à la roquette russe sur la ville de Kramatorsk a fait trois morts et 13 blessés vendredi soir, selon le maire. Kramatorsk est le quartier général des forces ukrainiennes dans l’est du pays déchiré par la guerre.

L’attaque est survenue moins d’un jour après que 11 autres roquettes ont été tirées sur la ville, l’une des deux principales détenues par les Ukrainiens dans la province de Donetsk, au centre d’une offensive russe en cours pour capturer la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a affirmé samedi que ses forces avaient pris le contrôle de Pisky, un village situé à la périphérie de la ville de Donetsk, la capitale provinciale revendiquée par les séparatistes pro-Moscou depuis 2014.

Les troupes russes et les rebelles soutenus par le Kremlin cherchent à s’emparer des zones tenues par les Ukrainiens au nord et à l’ouest de la ville de Donetsk pour étendre la république autoproclamée des séparatistes. Mais l’armée ukrainienne a déclaré samedi que ses forces avaient empêché une avancée nocturne vers les petites villes d’Avdiivka et de Bakhmut.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a également affirmé que les frappes russes près de Kramatorsk, à 120 kilomètres (75 miles) au nord de la ville de Donetsk, avaient détruit un lance-roquettes multiple et des munitions fournis par les États-Unis. Les autorités ukrainiennes n’ont reconnu aucune perte militaire mais ont déclaré que les frappes de missiles russes vendredi sur Kramatorsk avaient détruit 20 bâtiments résidentiels.

Aucune des deux allégations n’a pu être vérifiée de manière indépendante.

Le gouverneur ukrainien de la province voisine de Louhansk, qui fait partie de la lutte pour la région du Donbass et a été envahie par les forces russes le mois dernier, a affirmé que les troupes ukrainiennes détenaient toujours une petite zone. Écrivant sur Telegram, le gouverneur de Luhansk, Serhii Haidai, a déclaré que les troupes en défense restaient enfermées dans une raffinerie de pétrole à la périphérie de Lysychansk, une ville que Moscou prétendait avoir capturée, et contrôlaient également des zones près d’un village.

“L’ennemi brûle le sol aux entrées de la région de Louhansk car il ne peut pas vaincre (la résistance ukrainienne le long de) ces quelques kilomètres”, a déclaré Haidai. “Il est difficile de compter combien de milliers d’obus ce territoire de la région libre de Lougansk a résisté au cours du dernier mois et demi.”

Plus à l’ouest, le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk a signalé d’autres bombardements russes de la ville de Nikopol, qui se trouve de l’autre côté du Dniepr depuis la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Le gouverneur Yevhen Yevtushenko n’a pas précisé si les troupes russes avaient tiré sur Nikopol depuis la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia. Écrivant sur Telegram, il a déclaré samedi qu’il n’y avait pas eu de victimes mais que des bâtiments résidentiels, une ligne électrique et un gazoduc avaient été endommagés.

Nikopol a subi des bombardements quotidiens pendant la majeure partie de la semaine dernière, et une volée d’obus a tué trois personnes et endommagé 40 immeubles d’habitation jeudi, a-t-il déclaré.

Depuis des jours, des responsables russes et ukrainiens s’accusent mutuellement d’avoir bombardé la centrale de Zaporizhzhia en violation des règles de sécurité nucléaire. Les troupes russes occupent la centrale depuis les premiers jours de l’invasion de Moscou, bien que les ouvriers nucléaires ukrainiens d’avant-guerre continuent de la diriger.

Les services de renseignement militaires ukrainiens ont affirmé samedi que les troupes russes bombardaient l’usine depuis un village situé à quelques kilomètres de là, endommageant une station de pompage et une caserne de pompiers. La direction du renseignement a déclaré que les Russes avaient transporté des personnes dans la centrale électrique et avaient monté un drapeau ukrainien sur un canon automoteur à la périphérie d’Enerhodar, la ville où se trouve la centrale.

“De toute évidence, il sera utilisé pour une énième provocation pour accuser les forces armées ukrainiennes”, a déclaré la direction, sans donner plus de détails.

Les responsables ukrainiens ont affirmé à plusieurs reprises que les forces russes utilisaient cyniquement la centrale comme bouclier tout en tirant sur les communautés de l’autre côté du fleuve, sachant qu’il était peu probable que les forces ukrainiennes ripostent de peur de déclencher un accident nucléaire.

Ils ont déclaré que les bombardements russes de vendredi soir avaient tué une femme et blessé deux autres civils dans la ville de Zaporizhzhia, située à 122 kilomètres (76 miles) de l’usine. La région de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, a également déclaré qu’une femme y était morte dans des bombardements.

Pendant plusieurs semaines, l’armée ukrainienne a tenté de jeter les bases d’une contre-offensive pour récupérer la région de Kherson, occupée par la Russie, dans le sud de l’Ukraine. Un responsable ukrainien local a rapporté samedi qu’une frappe ukrainienne avait endommagé le dernier pont en état de marche sur le Dniepr dans la région et paralysé davantage les lignes d’approvisionnement russes.

“Les Russes n’ont plus la capacité de restituer entièrement leur équipement”, a écrit sur Facebook Serhii Khlan, député au Conseil régional de Kherson. Ses affirmations n’ont pas pu être vérifiées dans l’immédiat.

Dans le nord, cinq civils ont été blessés pendant la nuit lorsque la Russie a lancé des missiles sur la région frontalière de Kharkiv, qui abrite la deuxième plus grande ville d’Ukraine.

Le gouverneur de Soumy voisin a déclaré que 200 missiles avaient été tirés sur sa région depuis le territoire russe au cours des dernières 24 heures. Le gouverneur de Sumy, Dmytro Zhyvytsky, a signalé une perte généralisée de récoltes lorsque les champs de blé ont pris feu, mais il n’a mentionné aucune victime.

___

Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Susie Blann, Associated Press