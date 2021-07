Bombardement de Bagdad – 35 personnes tuées et des dizaines de blessées dans l’attaque d’un marché à la veille du festival de l’Aïd al-Adha

TRENTE-CINQ personnes ont été tuées et des dizaines endurées dans un horrible attentat à la bombe à Bagdad à la veille de la fête de l’Aïd al-Adha.

Une explosion a ravagé un marché très fréquenté de la capitale irakienne lundi dans un attentat suicide apparent avant les célébrations de l’Aïd, ont indiqué des sources médicales.

Reuters

Des personnes ramassent des débris sur le site d’une explosion dans le district de Sadr City à Bagdad, en Irak, le 19 juillet[/caption]

PA

35 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans l’attaque sanglante de lundi[/caption]

PA

Des personnes et des forces de sécurité se rassemblent sur le site d’un attentat à la bombe sur le marché de Wahailat à Sadr City, en Irak[/caption]

Des parties du corps des victimes étaient éparpillées sur le marché auparavant animé qui était bondé d’acheteurs achetant de la nourriture avant la fête islamique de l’Aïd al-Adha, a déclaré un photographe choqué.

L’explosion était si forte qu’elle a arraché les toits de certains étals du marché.

Des réfrigérateurs remplis de bouteilles d’eau étaient horriblement trempés de sang et des chaussures jonchaient le sol à côté de fruits.

Huit femmes et sept enfants figuraient parmi les morts, selon des sources médicales, qui ont estimé que le bilan se situait entre 28 et 30 tués.

Une cinquantaine de personnes ont également été blessées dans l’explosion, ont indiqué des médecins.

Il s’agit de l’une des pires attaques à Bagdad ces dernières années.

« Une attaque terroriste à l’aide d’un engin explosif improvisé de fabrication locale sur le marché de Woheilat à Sadr City, dans l’est de Bagdad, a fait plusieurs morts et d’autres blessés », a déclaré le ministère irakien de l’Intérieur dans un communiqué.

Il n’y a eu aucune revendication immédiate de responsabilité, mais deux sources de sécurité ont suggéré que cela avait été causé par un kamikaze portant une ceinture d’explosifs.

Des séquences vidéo partagées sur les réseaux sociaux après l’explosion ont montré des victimes ensanglantées et des gens criant de terreur.

Le président irakien Barham Salih a qualifié l’attentat à la bombe perpétré dans la banlieue à majorité chiite densément peuplée de Sadr City de « crime odieux ».

Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

« Ils ciblent nos civils à Sadr City à la veille de l’Aïd », a déclaré Salih dans un message sur Twitter.

Il a ajouté : « Ils ne permettent pas aux gens de se réjouir, même pour un instant. »

« C’est une triste nuit de l’Aïd en Irak », a déclaré le Comité international de la Croix-Rouge.

Il a ajouté: « Nos plus sincères condoléances et nos plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches. »

Le commandement des opérations de Bagdad, un organe de sécurité conjoint de l’armée et du ministère de l’Intérieur, a déclaré avoir ouvert une enquête sur l’explosion.

Pendant ce temps, la police et les équipes médico-légales ont passé la fin de lundi à chercher des indices dans l’épave fumante.

ATTAQUE TERRORISTE DE L’EIIL ?

L’Etat islamique a déjà revendiqué l’attaque brutale, a déclaré le journaliste Wassim Nasr sur Twitter.

Mais cette vantardise n’a pas été confirmée par les autorités.

En janvier, le groupe terroriste a revendiqué la responsabilité d’un rare attentat suicide à la bombe qui a fait 32 morts, également sur un marché bondé de Bagdad.

Cette explosion a été l’attaque la plus meurtrière de la ville en trois ans.

Une telle violence était monnaie courante à Bagdad lors de l’effusion de sang sectaire qui a suivi l’invasion menée par les États-Unis en 2003, et plus tard lorsque l’EI a balayé une grande partie de l’Irak et a également ciblé la capitale.

Mais après des années de violence meurtrière, les attaques de militants sont devenues relativement rares dans la capitale Bagdad.

IRAKIS FUMANT

L’attaque sanglante d’aujourd’hui a suscité une réaction furieuse des Irakiens sur les réseaux sociaux.

« Le terrorisme et l’échec du gouvernement continuent de nous voler nos vies », a tweeté Alaa Sattar, un jeune militant.

Sattar a ajouté : « Les autorités n’ont que des condoléances à distribuer et à vider les comités d’enquête. »

Un autre utilisateur de Twitter a écrit « chaque Aïd, il y a une tragédie à Bagdad. Il est impossible de célébrer comme le reste de l’humanité ».





