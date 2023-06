"Bombardé 6 pays musulmans": Nirmala Sitharaman affronte Barack Obama

Le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, a défendu dimanche le Premier ministre Narendra Modi des questions entourant le traitement des musulmans en Inde et sa réponse sur le sujet lors d’une conférence de presse aux États-Unis.

Accusant le Congrès et d’autres partis d’opposition de soulever « des non-problèmes, sans données » face aux défaites électorales, elle a également fustigé l’ancien président américain Barack Obama, remettant en question ses commentaires sur les musulmans indiens parce que les États-Unis sous son règne avaient « bombardé six nations à majorité musulmane ».

« L’Honorable Premier ministre lui-même, lors de la conférence de presse aux États-Unis, a déclaré comment son gouvernement travaille sur le principe » Sabka Saath, Sabka Vikas « et ne discrimine aucune communauté. Mais le fait demeure que lorsque les gens se joignent à cette débattre et mettre en évidence des problèmes qui ne sont pas des problèmes », a déclaré Mme Sitharaman lors d’une conférence de presse.

« Sur les 13 prix qu’il a reçus en tant que Premier ministre du pays, six ont été décernés par des pays où les musulmans sont majoritaires », a-t-elle déclaré.

« Il y a des problèmes à soulever qui sont soulevés au niveau de l’État au sujet de la loi et de l’ordre. Il y a des gens qui s’en occupent. Le simple fait d’alléguer sans données de base en main nous indique simplement qu’il s’agit de campagnes organisées », a déclaré le chef du BJP. .

Claquant l’opposition, elle a déclaré: « Je pense que parce qu’ils ne peuvent pas contrer le BJP ou le Premier ministre Modi sur le plan électoral – malgré le résultat des élections au Karnataka – c’est pourquoi ils mènent ces campagnes. Et le Congrès a joué un rôle important à cet égard dans le dernières élections. »

S’en prenant à M. Obama pour son interview avec CNN, dans laquelle il a déclaré qu’il aborderait le sujet des musulmans indiens avec le Premier ministre Modi, Mme Sitharaman a déclaré : « J’ai été choquée. Lorsque le Premier ministre Modi faisait campagne aux États-Unis – et par campagne, je veux dire parle de l’Inde – un ancien président des États-Unis parle des musulmans indiens. »

« Et je le dis avec retenue parce que cela implique un autre pays. Nous voulons l’amitié avec les États-Unis, mais là aussi, nous entendons des remarques sur la liberté religieuse en Inde. Un ancien président – sous le règne duquel six pays à majorité musulmane ont été bombardés avec plus de 26 000 bombes – comment les gens feront-ils confiance à ses allégations ? » dit-elle.

« Je trouve cette tentative délibérée de vicier l’atmosphère dans ce pays parce qu’ils pensent qu’ils ne peuvent pas gagner contre les politiques de développement du Premier ministre Narendra Modi », a allégué le ministre.

Avant Mme Sitharaman, le ministre en chef de l’Assam Himanta Biswa Sarma, également du BJP, avait ciblé M. Obama pour ses commentaires, affirmant que sa police d’État « devrait donner la priorité à la prise en charge » des nombreux « Hussain Obama » en Inde – soulignant l’ancien président musulman américain lignée.