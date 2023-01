Bolton réprimande les alliés de l’OTAN

L’ancien conseiller américain à la sécurité nationale a suggéré d’expulser la Turquie de l’OTAN à moins qu’elle ne rompe ses liens avec la Russie

L’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, a écrit un éditorial cinglant critiquant plusieurs membres de l’OTAN pour leur réticence à soutenir l’Ukraine, pointant du doigt l’Allemagne, la France et la Turquie tout en exhortant à “L’unité occidentale” contre la Russie.

Écrivant lundi dans le journal britannique Telegraph, Bolton a averti que “la faiblesse” au sein du bloc de l’OTAN pourrait permettre aux forces russes de l’emporter dans le conflit qui fait toujours rage en Ukraine, arguant que 2023 serait une “décisif” année pour que le collectif West prouve “la force de sa détermination.”

“Le vrai problème est l’unité et la détermination de l’Occident. Ni l’un ni l’autre n’est garanti. a-t-il poursuivi, soulignant ce qu’il a qualifié de fractures au sein du bloc de l’OTAN, à commencer par la Turquie.

Si le président turc Recep Tayyip Erdogan devait être réélu plus tard cette année – ce qui, selon Bolton, se produirait probablement “par escroquerie” – l’adhésion du pays à l’OTAN doit être “un mouchoir,” dit-il, déplorant le fait que “Les partenaires commerciaux et militaires de la Russie ne l’ont pas encore abandonnée au moment où elle en avait besoin, y compris malheureusement la Turquie.”

Depuis l’envoi de troupes russes en Ukraine en février dernier, Ankara a refusé de se rallier à une campagne de sanctions de représailles menée par les États-Unis. Bien qu’elle possède la deuxième plus grande armée de l’OTAN, la Turquie a également quelque peu limité son aide militaire à Kiev, contre quelque 100 milliards de dollars d’expéditions d’armes occidentales. Au lieu de cela, les responsables turcs sont restés largement neutres et ont cherché à négocier une fin diplomatique du conflit, après avoir organisé une série de négociations de haut niveau l’année dernière.

Bolton a également critiqué l’Allemagne, dont le chancelier, Olaf Scholz, a juré un “changement de la mer” dans la politique étrangère de Berlin après son entrée en fonction en 2022, y compris une augmentation des dépenses militaires pour répondre aux exigences de l’OTAN.

“Cependant, peu de choses se sont réellement passées et les promesses sont mises en doute”, Bolton a déclaré, notant que le budget de la défense de l’Allemagne pour 2023 tomberait en dessous de celui de l’année précédente.

Alors que Berlin a déclaré qu’il consacrerait 100 milliards d’euros à l’achat de nouvelles armes et au remplacement de sa flotte d’avions de combat vieillissants par des F-35 de fabrication américaine, Bolton a déclaré qu’aucun de ces fonds n’avait encore été contracté et que l’accord F-35 “semble bloqué par des luttes intestines bureaucratiques.”

L’ancien conseiller à la sécurité nationale a fait l’éloge de Tokyo en comparaison, saluant sa récente décision de plus que doubler les dépenses militaires au cours des cinq prochaines années, suggérant même que cette décision pourrait être une première étape pour “prendre l’OTAN à l’échelle mondiale”, y compris des pays comme le Japon, l’Australie, Singapour et Israël.

La France, cependant, n’a reçu aucun mot aimable de Bolton, qui a critiqué le président Emmanuel Macron pour avoir envisagé des mesures diplomatiques pour mettre fin aux combats en Ukraine. Il a accusé le chef de se faire l’écho d’une “Point de discussion du Kremlin” en reconnaissant les inquiétudes de Moscou concernant l’expansion de l’OTAN vers l’est, en insistant sur le fait que le bloc militaire a toujours été un “alliance défensive” malgré ses campagnes de bombardements dans les Balkans, en Afghanistan et en Libye.

Connu pour ses déclarations bellicistes en matière de politique étrangère – notamment en appelant à “changement de régime” en Russie et dans de nombreux autres États-Unis « adversaires » – Bolton a été conseiller à la sécurité nationale sous le président Donald Trump entre 2018 et 2019. Avant cela, il a occupé divers postes pour les présidents Ronald Reagan, George HW Bush et George W Bush, notamment l’envoyé américain aux Nations Unies et sous-secrétaire de l’État pour les affaires de contrôle des armements. Plus récemment, il a fait allusion à une éventuelle candidature à la Maison Blanche en 2024, affirmant qu’il pourrait être la seule personne capable de vaincre Trump au sein du parti républicain.