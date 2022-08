Bolton réagit au complot d’assassinat présumé

Un suspect iranien aurait offert 300 000 $ à un assassin potentiel pour assassiner l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale

L’ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, a déclaré jeudi qu’il était «embarrassé» par une étiquette de bas prix qui aurait été mise sur sa tête, dans le cadre d’un complot potentiel pour l’assassiner, planifié par un ressortissant iranien.

Mercredi, le ministère américain de la Justice a annoncé des accusations criminelles contre Shahram Poursafi, membre du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien, pour avoir prétendument orchestré une tentative d’assassinat contre Bolton, un faucon anti-iranien de longue date.

Selon le DOJ, Poursafi voulait éliminer Bolton vraisemblablement pour venger la mort de Qassem Soleimani, un général iranien et chef de la force IRGC-Qods, tué par une frappe de drone sur ordre du président américain Donald Trump au début de 2020. Le département a déclaré que Poursafi avait tenté de payer quelqu’un 300 000 $ pour assassiner Bolton sur le sol américain.

Lorsqu’on lui a demandé par Wolf Blitzer de CNN ce qu’il pensait de l’annonce du DOJ, Bolton, qui a également été ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, a répondu qu’il “était gêné par le prix bas.”

“J’aurais pensé qu’il aurait été plus élevé,” il admit. “Mais je suppose que c’était peut-être le problème du taux de change ou quelque chose comme ça.”

Lire la suite Un Iranien accusé de complot visant à assassiner un ancien responsable américain

Bolton a également affirmé qu’il n’avait pas discuté de la question avec Mike Pompeo, ancien secrétaire d’État américain et directeur de la CIA, un autre faucon iranien et une cible possible de l’assassin potentiel. Plus tôt, le ministère américain de la Justice avait déclaré que le suspect avait également offert 1 million de dollars pour tuer un deuxième individu, sans préciser son nom.

Dans le même temps, il a noté qu’il ne serait pas surpris si l’Iran tentait d’éliminer Pompeo, ajoutant que «il y a un nombre important de personnes vulnérables à ces efforts iraniens», y compris non seulement des responsables américains, mais aussi des citoyens américains privés. Bolton, cependant, a refusé de préciser à quels ressortissants américains il faisait référence.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis a également déclaré que le FBI l’avait averti des menaces étrangères à sa sécurité personnelle alors qu’ils “est devenu plus sévère», ajoutant que les services secrets américains le gardent à nouveau bien qu’il n’occupe actuellement aucune fonction publique.

Bolton s’est prononcé à plusieurs reprises contre l’accord nucléaire de 2015 avec Téhéran qui visait à freiner son programme nucléaire, allant jusqu’à suggérer que les États-Unis devraient “bombarder l’Iran” afin qu’il n’obtienne pas d’armes nucléaires. De plus, Bolton faisait partie de l’administration Trump lorsque le président de l’époque a annoncé en 2018 que les États-Unis se retireraient de l’accord nucléaire historique.

À la mi-juillet, l’ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis a également reconnu avoir joué un rôle dans l’éviction des dirigeants étrangers du pouvoir, déplorant que le changement de régime prenne «beaucoup de travail.” Bien qu’il ait refusé d’entrer dans les détails, il a mentionné le Venezuela, où des personnalités de l’opposition soutenues par les États-Unis ont tenté en vain de renverser le président Nicolas Maduro en 2019.