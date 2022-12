Bolton envisage de se présenter à la présidentielle pour “arrêter” Trump — RT World News

L’ex-officiel a déclaré qu’il jetterait son chapeau dans la course si les républicains ne parvenaient pas à “répudier” l’ancien président Donald Trump

L’ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, a déclaré qu’il pourrait bientôt lancer une campagne présidentielle en 2024, affirmant qu’il réfléchissait à la décision après que l’ancien président Donald Trump a suggéré que la Constitution pourrait être “ résiliée ” en raison d’une fraude présumée lors des dernières élections.

S’adressant à NBC pour une interview lundi, Bolton a déclaré qu’il était “Tout à fait” prêt à se présenter au concours présidentiel de 2024, notant qu’il aimerait “Arrêtez certaines des choses que Trump a faites au [Republican] faire la fête” tout en exhortant les autres candidats potentiels du GOP à dénoncer l’ancien commandant en chef.

“Je pense que pour être candidat à la présidentielle, vous ne pouvez pas simplement dire” je soutiens la Constitution “, vous devez dire” je m’opposerais à ceux qui la saperaient “” Bolton a poursuivi en ajoutant qu’il “Envisagez sérieusement d’entrer” si les républicains ne parviennent pas à offrir une forte résistance à Trump.

Lorsque vous contestez la Constitution elle-même, ce n’est pas américain. Si les candidats présidentiels actuels du GOP ne répudient pas Trump, je suis prêt à entrer dans la course. pic.twitter.com/mKnU2tDhyc – John Bolton (@AmbJohnBolton) 5 décembre 2022

Bolton a ensuite partagé une partie de son apparition sur NBC sur Twitter, ajoutant la légende : “Lorsque vous contestez la Constitution elle-même, ce n’est pas américain. Si les candidats présidentiels actuels du GOP ne répudient pas Trump, je suis prêt à entrer dans la course.

L’ancien responsable faisait référence à une publication sur les réseaux sociaux de Trump au cours du week-end, dans laquelle il a réitéré ses allégations d’inconduite généralisée lors de l’élection présidentielle de 2020 et a déclaré “Une fraude massive de ce type et de cette ampleur permet la résiliation de toutes les règles, réglementations et articles, même ceux qui se trouvent dans la Constitution.”















Bien que l’on ne sache pas ce que Trump appelait, Bolton a dénoncé à plusieurs reprises les commentaires comme “non américain” faisant même une comparaison avec le controversé House Un-American Activities Committee, qui ciblait les citoyens américains pour leurs liens (réels ou imaginaires) avec le communisme pendant la guerre froide.

Lorsqu’on lui a demandé quand il pourrait annoncer une course présidentielle, Bolton a répondu “C’est peut-être plus tôt que certains ne le pensent” mais a refusé de donner une chronologie exacte. Jusqu’à présent, Trump est le seul candidat républicain majeur à annoncer officiellement une campagne, bien qu’un certain nombre de législateurs du GOP et de responsables actuels et anciens aient publiquement songé à se présenter.

Bolton a occupé plusieurs postes différents dans les administrations de Ronald Reagan, George Bush Sr. et George Bush Jr. avant son passage en tant que conseiller à la sécurité nationale de Trump en 2018 et 2019. Il a finalement été licencié par Trump lors d’une dispute publique très médiatisée après avoir préconisé changement de régime en Iran et sabotant apparemment les pourparlers de paix avec la Corée du Nord, le président de l’époque affirmant “nous serions déjà dans la Sixième Guerre mondiale” s’il avait suivi les conseils constamment bellicistes de Bolton.