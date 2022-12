Bolton déclare la “capitulation américaine” — RT World News

Un ancien conseiller à la sécurité nationale dénonce la Maison Blanche à propos de l’échange Viktor Bout-Brittney Griner

L’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, a dénoncé l’échange de prisonniers de haut niveau avec la Russie jeudi, affirmant que c’était un signe de faiblesse qui enhardit “terroristes et États voyous”.

“L’échange de prisonniers Bout-for-Griner n’est pas un échange, c’est une reddition américaine. Ce n’est pas à cela que ressemble la force américaine. Les terroristes et les États voyous sourient », Bolton a dit le Twitter.

Le ressortissant russe Viktor Bout, condamné aux États-Unis à 25 ans pour trafic d’armes, a été échangé contre la star du basket Brittney Griner, qui a été condamnée en août à neuf ans dans une colonie pénitentiaire russe pour trafic de drogue. Le commerce a eu lieu aux Émirats arabes unis.

Les États-Unis et la Russie les ont tous deux graciés avant l'échange, qui a été négocié par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, selon le communiqué conjoint publié jeudi par les deux États du Golfe.















Bien que Bolton n’ait pas précisé pourquoi il considérait l’échange comme un “abandon“, la plupart des critiques adressées au président Joe Biden concernaient le fait qu’il avait choisi Griner de la WNBA plutôt que Paul Whelan, un marine américain à la retraite reconnu coupable d’espionnage en 2020 et condamné à 16 ans.

Les États-Unis envisagent des accusations contre Whelan “totalement illégitime” Attachée de presse de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre dit aux journalistes jeudi après-midi, mais a déclaré que le choix a fini par être “pour ramener Brittney à la maison ou personne.” Biden va “ne jamais arrêter de travailler” pour obtenir la libération de Whelan, a-t-elle ajouté.

Interrogé sur le rôle de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis dans l’échange, Jean-Pierre a déclaré “il n’y a pas eu de médiation” et que seuls la Russie et les États-Unis étaient à la table.

“Sur une note personnelle, Brittney est plus qu’une athlète, plus qu’une olympienne, elle est un modèle important, une inspiration pour des millions d’Américains, en particulier les Américains LGBTQI+ et les femmes de couleur”, a ajouté Jean-Pierre, qui a elle-même fait la une des journaux en tant que première lesbienne noire à parler au nom de la Maison Blanche.

Bolton est un faucon de politique étrangère de longue date, qui a été le conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump entre avril 2018 et septembre 2019. Après avoir été limogé, vraisemblablement pour avoir ruiné les pourparlers nucléaires avec la Corée du Nord, il est devenu un critique virulent de Trump. Bien qu’il n’ait jamais occupé de poste élu, Bolton a déclaré la semaine dernière qu’il serait prêt à se présenter à l’investiture républicaine en 2024 si d’autres candidats au GOP ne le faisaient pas. “répudier” le 45e président.