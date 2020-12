Un chauffeur Bolt à Cracovie, Pologne. Beata Zawrzel | NurPhoto via Getty Images

LONDRES – Bolt, un concurrent européen du géant Uber, a déclaré mercredi avoir levé 150 millions d’euros (182 millions de dollars) pour renforcer la sécurité de sa plate-forme grâce à la reconnaissance faciale et à l’intelligence artificielle. La société basée en Estonie a refusé de divulguer son évaluation, mais a déclaré qu’elle était en hausse par rapport aux 1,7 milliard d’euros (2,1 milliards de dollars) qu’elle valait après une émission de billets convertibles de 100 millions d’euros en mai. Le dernier cycle de financement de Bolt a été dirigé par D1 Capital Partners, le fonds spéculatif géré par le milliardaire américain Daniel Sundheim. Darsana Capital Partners, un autre fonds spéculatif, a également investi. Bolt a déclaré qu’il utiliserait cet argent pour améliorer ses caractéristiques de sécurité et l’aider à étendre ses services de covoiturage, de location de vélos et de scooters électriques et de livraison de nourriture. L’application de l’entreprise compte désormais plus de 50 millions d’utilisateurs dans plus de 40 pays à travers l’Europe et l’Afrique.

« En 2021, nous doublons pour devenir le leader du secteur en matière de sécurité et de qualité de la plate-forme », a déclaré Markus Villig, PDG de Bolt, dans un communiqué. «Nous prévoyons de lancer des solutions encore plus innovantes, telles que la vérification du visage du conducteur et la surveillance automatique des trajets, en utilisant l’apprentissage automatique pour éviter les incidents potentiels et garantir un service de la plus haute qualité à nos clients. Les services de covoiturage ont été durement touchés par la pandémie de coronavirus cette année, Uber rapportant jusqu’à présent deux trimestres consécutifs de baisse de revenus et de pertes cumulées de 5,8 milliards de dollars pour l’année. La demande de covoiturage est tombée d’une falaise lorsque les consommateurs ont été contraints à l’intérieur en raison des mesures de verrouillage du gouvernement. Cependant, Uber a bénéficié de la demande croissante de services de livraison de nourriture.