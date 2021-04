Huawei a ramené l’application Bolt sur son AppGallery à l’été 2020, et aujourd’hui Bolt Food a également rejoint la famille. Le service de livraison de nourriture est une alternative à Uber Eats, ainsi qu’un concurrent direct de Takeaway, Foodpanda et d’autres plateformes similaires.











Bolt Food sur AppGallery

L’application Bolt Food sera initialement disponible dans toute l’Europe, où la plate-forme est la plus populaire. Huawei se targue d’écouter les fans et les consommateurs sur les applications qui devraient apparaître sur AppGallery, et selon un communiqué de presse, il y avait une «demande sans précédent» avec plus de 2 000 demandes.

Les utilisateurs préfèrent généralement Bolt aux autres services de livraison en raison de leur capacité à adopter la stratégie «glocale» de Huawei. Contrairement à d’autres concurrents à emporter, Bolt Food a l’avantage de garantir que ses livraisons sont «prévisibles, plus rapides et fiables» – ce que la plate-forme a appris de son partenaire de covoiturage.

Bolt Food est présent dans vingt pays en Europe et en Afrique, ainsi que dans quarante villes. L’application a déjà été adaptée aux derniers appareils HMS de Huawei tels que les séries P40, Mate 40 et Mate 30.

L’application elle-même ne fait que 39,51 Mo et pratiquement tout le monde peut l’installer, même les utilisateurs avec Google Mobile Services – après tout, Huawei AppGallery est gratuit pour tout le monde sur Android avec ou sans smartphone Huawei.