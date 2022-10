Bolsonaro s’empare de la gloire du football brésilien lors des élections

SAO PAULO (AP) – Peu de temps après avoir voté pour l’élection présidentielle brésilienne à Rio de Janeiro dimanche, le président sortant Jair Bolsonaro hissait un trophée d’argent dans les airs aux côtés des champions de football nouvellement couronnés.

Le leader d’extrême droite a posé pour les caméras et a pris des selfies avec des joueurs de l’équipe locale de Flamengo. Samedi soir, l’équipe a remporté la Copa Libertadores, le tournoi de football interclubs le plus prestigieux d’Amérique du Sud. Flamengo est le club le plus populaire du Brésil et a remporté une victoire 1-0 contre l’Athletico, de l’État de Parana.

« Champion du Brésil ! Brésil VICTORIEUX ! Fabio Wajngarten, l’un des coordinateurs de campagne du président, a écrit sur Twitter lors du partage de la vidéo. « Le Brésil du Pr. Jair Bolsonaro !”

Bolsonaro a également déjeuné avec certains des joueurs de Flamengo, avant de retourner dans la capitale brésilienne pour regarder les résultats des élections.

C’était la dernière démonstration de Bolsonaro se prélassant dans la gloire reflétée des équipes de football et un arrêt au stand très visible le jour des élections, au milieu d’une bataille difficile contre l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva pour obtenir un second mandat. L’implication des footballeurs dans les campagnes peut diviser les fans, en particulier ceux qui sont gênés par un positionnement politique effronté.

Bolsonaro – qui résidait à Rio après avoir grandi dans l’État de Sao Paulo – était connu comme un fan de Palmeiras et de Botafogo à Rio, basés à Sao Paulo. Cela a changé après son élection en 2018.

Le président assiste régulièrement aux matchs, comme da Silva l’a fait pendant son mandat. Dans un pays où les fans de football inconditionnels ne rêveraient jamais de porter le maillot d’une autre équipe, Bolsonaro n’a montré aucun scrupule à porter des dizaines de maillots différents d’équipes de première division. La seule grande exception est le Sao Paulo FC, l’un des principaux rivaux de Palmeiras. Da Silva, un fan des Corinthians, tient à porter rarement le maillot d’une autre équipe.

Bolsonaro a souvent montré sa faveur pour Flamengo, dont les administrateurs sont des propulseurs au franc-parler. Avant son meeting de dimanche, plusieurs joueurs de Flamengo se sont filmés dans leur bus d’équipe pour exprimer leur soutien au titulaire en faisant clignoter du doigt “22” – le numéro que les Brésiliens doivent saisir sur les machines à voter électroniques pour voter à sa place.

Les footballeurs brésiliens ne sont généralement pas francs sur la politique. La plupart de ceux qui ont pris publiquement position soutiennent Bolsonaro.

Cela inclut l’attaquant vedette Neymar et le défenseur Thiago Silva, qui devraient tous deux rejoindre l’équipe du pays pour la Coupe du monde au Qatar. Les anciens footballeurs Romário, Ronaldinho et Rivaldo, ainsi que l’ancien entraîneur de l’équipe nationale Luiz Felipe Scolari, ont également soutenu Bolsonaro.

L’entraîneur du Brésil, Tite, a déclaré dans une interview à l’Associated Press plus tôt ce mois-ci qu’il ne se rendrait pas à Brasilia pour rencontrer le président, quelle que soit l’arrivée de l’équipe en Coupe du monde. Tite quittera son poste après le tournoi.

Le maillot jaune canari de l’équipe nationale du Brésil est utilisé comme symbole anti-gauchiste depuis près d’une décennie ; Bolsonaro et ses partisans les portent régulièrement lors de rassemblements.

Neymar, un chrétien évangélique qui a déclaré partager les valeurs conservatrices du président, est de loin le supporter le plus en vue de Bolsonaro dans l’univers sacré du football brésilien. Il a fait campagne pour le président sur ses réseaux sociaux très populaires et a publié des vidéos de lui-même en train de danser tout en affichant le “22”.

La vidéo de la rencontre de dimanche avec Flamengo publiée par les alliés du président ne montre pas les meilleurs joueurs de l’équipe, y compris les attaquants Gabriel Barbosa et Pedro. Le milieu de terrain Everton Ribeiro, candidat à une place dans l’équipe de la Coupe du monde, a précédemment exprimé son opposition à Bolsonaro et à sa politique.

Flamengo a retardé son défilé de célébration en raison de l’élection, à la lumière d’une demande de l’autorité électorale nationale.

Mauricio Savarese, Associated Press