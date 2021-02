Bolsonaro s’attaque aux masques alors que les morts de Covid au Brésil augmentent

RIO DE JANEIRO – Le bilan quotidien de Covid-19 au Brésil a frappé un record de 1582 jeudi, selon une enquête menée par un consortium de presse auprès des services de santé locaux. Le jalon douloureux est survenu lorsque le président Jair Bolsonaro a dénoncé les masques faciaux, malgré des preuves scientifiques convaincantes qu’ils sont efficaces pour prévenir les infections.

Une augmentation des infections à coronavirus dans plusieurs États du Brésil, qui, selon les responsables, est due à des variantes plus contagieuses, a submergé les hôpitaux à travers le pays.

Alors que les épidémiologistes et les responsables de la santé mettent en garde contre une aggravation de la crise dans les semaines à venir, M. Bolsonaro s’est attaqué aux masques lors de son discours hebdomadaire sur Facebook jeudi. Citant une étude allemande non précisée, le président a dit des masques étaient mauvais pour les enfants et que les porter pouvait entraîner des maux de tête, des difficultés de concentration et une «perception réduite du bonheur».

M. Bolsonaro a été critiqué chez lui et à l’étranger pour sa réponse cavalière à la pandémie de coronavirus. Il a remis en question l’utilisation des mesures de quarantaine, la distanciation sociale et a semé des doutes sur les vaccins, affirmant qu’il n’avait pas l’intention de se faire vacciner.