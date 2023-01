Bolsonaro répond aux accusations d’émeute au Brésil

L’ancien président a déclaré que les “manifestations pacifiques” font “partie de la démocratie”

L’ancien dirigeant brésilien Jair Bolsonaro a nié toute responsabilité dans les troubles qui se sont déroulés dimanche dans la capitale Brasilia, après que le président Luiz Inacio Lula da Silva a accusé son prédécesseur de droite de remplir d’extrémisme la tête de ses partisans.

« Les manifestations pacifiques, sous la forme de la loi, font partie de la démocratie. Cependant, les déprédations et les invasions de bâtiments publics telles qu’elles se sont produites aujourd’hui, ainsi que celles pratiquées par la gauche en 2013 et 2017, échappent à la règle. Bolsonaro tweeté dimanche soir, après que les autorités ont repris le contrôle des bâtiments gouvernementaux saisis par les émeutiers plus tôt dans la journée.

“Je répudie les accusations, sans preuves, qui m’ont été attribuées par l’actuel chef de l’exécutif du Brésil”, Bolsonaro a ajouté, sans mentionner Lula par son nom. L’ancien dirigeant a quitté le Brésil quelques jours avant la traditionnelle cérémonie de prestation de serment du 1er janvier plutôt que de paraître légitimer la victoire de la gauche en se présentant.

Lula a blâmé ce qu’il a décrit comme la journée “sans précédent” violence sur son ennemi juré, promettant de rendre les responsables du chaos “payer avec la force de la loi” et s’engageant à aller au fond de “qui sont les financiers” de l’émeute.

Dimanche, un grand groupe de partisans de Bolsonaro a défilé dans la capitale lors d’une nouvelle manifestation, réitérant les affirmations selon lesquelles le système de vote électronique du Brésil était ouvert à la fraude et à d’autres allégations d’irrégularités de vote. Après avoir atteint la place des Trois Pouvoirs où se trouvent les trois branches du gouvernement, des essaims de manifestants se sont précipités à travers les barricades et ont envahi le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel du Planalto.

Les corbeaux ont fait des ravages à l’intérieur, alors que les autorités luttaient pour contenir les troubles. Le président, qui se trouvait à Sao Paulo à l’époque, a été contraint de déclarer l’état d’urgence dans le district fédéral de Brasilia, nommant le ministre de la Justice Ricardo Garcia Capelli à la tête de la “l’intervention fédérale”.

Dimanche soir, après des heures d’affrontements et des centaines d’arrestations, la police anti-émeute a réussi à reprendre le contrôle des bâtiments gouvernementaux en utilisant des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Le ministre de la Justice a annoncé qu’au moins 200 personnes avaient été arrêtées et a averti que les arrestations pourraient se poursuivre toute la nuit, alors que les autorités tentent d’identifier toutes les personnes impliquées dans ce qu’il a qualifié d’acte de “terrorisme” et une tentative “coup.”