Bolsonaro ne concède pas sa défaite lors de ses premières remarques depuis l’élection brésilienne – mais accepte la transition du pouvoir | Nouvelles du monde

Jair Bolsonaro a évité de concéder la défaite dans ses premières remarques depuis qu’il a perdu sa candidature à la réélection – mais un assistant a déclaré qu’il entamerait la transition du pouvoir.

Le président brésilien sortant était battu par son rival de gaucheLuiz Inacio Lula da Silva, lors du second tour dimanche.

Dans le concours le plus serré depuis le retour du Brésil à la démocratie en 1985, M. da Silva a remporté 50,9 % contre 49,1 % pour M. Bolsonaro.

M. Bolsonaro n’a pas directement reconnu sa défaite ni félicité son rival, mais son chef de cabinet, Ciro Nogueira, a déclaré qu’ils entameraient le processus de transition vers le gouvernement de M. da Silva.

Un politicien d’extrême droite souvent décrit comme le Donald Trump du Brésil, M. Bolsonaro n’avait pas parlé jusqu’ici.

Dans une brève allocution depuis le palais présidentiel, il a remercié ses partisans et a déclaré qu’il “continuera à suivre la constitution”.

Il a déclaré: “J’ai toujours été qualifié d’anti-démocratique et, contrairement à mes accusateurs, j’ai toujours respecté les quatre lignes de la constitution.”

Ces derniers jours, des camionneurs et d’autres partisans de M. Bolsonaro ont bloqué des centaines de routes à travers le pays.

Beaucoup soutiennent que l’élection a été frauduleuse et certains ont appelé à une intervention militaire et à la dissolution du Congrès et de la Cour suprême.