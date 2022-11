Bolsonaro ne cède pas alors que Lula remporte le second tour de l’élection présidentielle au Brésil, mais signale le début de la transition

Le président brésilien Jaír Bolsonaro s’est finalement adressé au pays mardi – près de 48 heures après avoir perdu le second tour de l’élection présidentielle face à son rival politique et ancien président Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, dans un discours très court, n’a pas concédé l’élection ni reconnu la victoire de Lula. Au lieu de cela, il a dit il suivrait la Constitution. Il a remercié ses électeurs et s’est adressé aux manifestations et aux barrages routiers pro-Bolsonaro qui ont surgi à travers le Brésil. Il a décrit les manifestations comme le produit “d’indignation et de sentiments d’injustice dans le processus électoral”. Mais, dit-il alors que « les manifestations pacifiques sont toujours les bienvenues », il a condamné la tactique des blocus, affirmant que “nos méthodes ne peuvent pas être celles de la gauche, comme l’invasion de biens, la destruction de biens et les restrictions au droit d’aller et venir”.

Après la déclaration de Bolsonaro, son chef de cabinet a déclaré que le président avait autorisé le début de la transition présidentielle.

Le discours de Bolsonaro mardi a indiqué qu’il était prêt à quitter ses fonctions, et à le faire sans un réel effort pour perturber le transfert du pouvoir à Lula, malgré des mois d’agitation de ses partisans avec des allégations infondées de fraude électorale possible.

Bolsonaro n’a peut-être pas eu le choix. Alors même que le président est resté silencieux, les dirigeants politiques, religieux et commerciaux du Brésil – y compris certains des alliés les plus proches de Bolsonaro – ont affirmé la victoire électorale de Lula et ont promis de travailler avec la nouvelle administration. Le soutien sans réserve à la légitimité de la victoire de Lula a émoussé la menace potentielle du silence de Bolsonaro – et la menace de la possibilité que le titulaire n’accepte pas les résultats électoraux.

Pourtant, les partisans de Bolsonaro ont organisé des manifestations perturbatrices à travers le pays, les camionneurs bloquant les routes et refusant d’accepter les résultats. Bolsonaro n’a pas exactement dit à ces manifestants de se retirer, mais il ne les a pas non plus agacés en alléguant explicitement une fraude. La réaction de ses partisans au discours de Bolsonaro reste incertaine, bien que la Cour suprême ait ordonné la suppression de ces barrages routiers.

Le déni électoral de Bolsonaro se termine par un gémissement – ​​pour l’instant. Mais le bolsonarisme est probablement là pour rester.

Bolsonaro a longtemps semé le doute sur l’intégrité des élections au Brésil et a soulevé le spectre de la fraude électorale tout au long de sa présidence, y compris lors des élections de 2018 qu’il a effectivement remportées.

Dans la perspective des élections de 2022, il a amplifié et intensifié ces affirmations, d’autant plus que Lula était en tête dans les sondages et que Bolsonaro a fait face à un contrecoup politique pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 et de l’économie. Plus précisément, Bolsonaro a menti sur la sécurité du système de vote électronique du pays (qui, utilisé depuis 2002, a été créé pour réduire la fraude et la corruption et pour gérer la logistique d’un système de vote complexe). “Je remettrai l’écharpe présidentielle à celui qui remportera les élections proprement”, a déclaré l’extrême droite Bolsonaro en juillet 2021. “Pas par fraude.”

Mais au lendemain des élections, Bolsonaro a été isolé alors que d’éminents alliés et politiciens ont affirmé qu’ils se préparaient à l’investiture de Lula le 1er janvier. Et, bien que Bolsonaro n’ait pas dit les mots lui-même, sa propre administration a confirmé que le processus était en train de commencer.

La douceur exacte d’une transition qui peut être est toujours en question. Bolsonaro a précédemment déclaré qu’il voyait trois résultats pour les élections : la mort, la prison ou la victoire. Sa réticence à concéder ébranle déjà la santé de la démocratie brésilienne, et il pourrait encore faire plus de dégâts, selon la manière dont il utilisera la plate-forme de la présidence au cours des deux prochains mois.

“Je ne pense pas qu’il sera intéressé à travailler avec Lula pendant la période de transition”, a déclaré Andre Pagliarini, professeur adjoint d’histoire au Hampden-Sydney College et membre du Washington Brazil Office. “Cela dit, une chose que je pense est fatale à toute tentative de Bolsonaro de gâcher les choses, c’est que pratiquement tout le monde a reconnu sa défaite.”

Pourtant, le déroulement de la période post-électorale au Brésil est un signe rassurant pour les institutions démocratiques brésiliennes. Même si les réactions futures de Bolsonaro et de ses partisans les plus ardents sont encore troublantes et imprévisibles, le pays résiste au type d’insurrection du type du 6 janvier que certains craignaient de se produire à la suite d’une défaite de Bolsonaro.

Rétrospectivement, cela semble être toujours un peu plus difficile à réaliser. D’une part, le Brésil obtient rapidement ses résultats électoraux – la quatrième plus grande démocratie du monde, avec une population de plus de 210 millions d’habitants, dont certains qui votent dans des régions reculées de l’Amazonie, comptabilise ses résultats rapidement (certainement plus rapidement que la deuxième plus grande démocratie du monde ). Le pays – et le monde – savaient que Lula avait remporté l’élection le jour même. Cela, ont souligné les experts, a éliminé beaucoup d’espace pour Bolsonaro pour semer de réels doutes sur le résultat. (Il y a eu des rapports d’intimidation possible des électeurs le jour de l’élection contre les électeurs de Lula après que la police aurait bloqué des routes dans le nord-est, le bastion de Lula.)

Et, encore une fois, l’establishment politique a crédité Lula de la victoire, même si certains de ses adversaires ont clairement indiqué qu’ils s’opposeraient à lui et à son programme lorsqu’ils seraient au pouvoir. L’armée et la police, toujours un joker potentiel, ne semblent pas non plus s’agiter pour perturber le transfert pacifique du pouvoir. “Au niveau institutionnel, tout le monde agit de manière très responsable, donc Bolsonaro n’a pas de traction là-bas”, a déclaré Paulo Barrozo, professeur de droit associé au Boston College.

Ce rempart institutionnel, s’il tient, et la victoire de Lula elle-même sont des signes que la démocratie brésilienne a résisté à la menace bien réelle de Bolsonaro. Il y a des soupirs de soulagement et de célébration de la part de beaucoup de Les partisans de Lula et les adversaires de Bolsonaro qui voient dans la victoire de Lula une opportunité de restaurer et de consolider le système politique du pays.

Mais cette victoire n’est pas une panacée pour les divisions aiguës du pays. Bolsonaro a perdu les élections, mais beaucoup de ses alliés politiques ont gagné, et Lula dirigera un gouvernement divisé. Lula a gagné avec une coalition qui comprenait sa base de soutien traditionnelle, mais sa coalition s’étendait de l’extrême gauche au centre droit, y compris beaucoup de ceux qui ont voté contre Bolsonaro, plutôt que pour Lula. Cela pourrait redéfinir l’héritage de Lula, un héros de gauche qui est passé de la prison à la présidence et qui, comme l’ont dit les experts, pourrait désormais gouverner davantage depuis le centre, se présentant comme un leader de transition.

“A partir du 1er janvier 2023, je gouvernerai pour 215 millions de Brésiliens et pas seulement pour ceux qui ont voté pour moi”, a déclaré Lula dans son discours de victoire. « Il n’y a pas deux Brésil. Nous sommes un seul pays, un seul peuple et une grande nation.

Mais les résultats serrés de l’élection – les plus serrés depuis la transition du Brésil vers une démocratie en 1984-1985 – montrent clairement que deux Brésils existent probablement. Bolsonaro a peut-être perdu, mais Bolsonarismo et le mouvement de droite qu’il a créé sont devenus un phénomène politique plus profondément enraciné, a déclaré Pagliarini.

Les résultats des élections, le cas échéant, montrent la force de la droite au Brésil – qui a encore remporté des succès électoraux en 2022, et peut voir cette élection comme un avenir sur lequel bâtir, qui transcende Bolsonaro lui-même. “Si et quand Bolsonaro quitte la scène, sa présence se fera sentir pendant des années, pas seulement dans les fonctions électives”, a déclaré Pagliarini.

Mise à jour, 1er novembre, 17 h HE : Cette histoire a été mise à jour pour inclure des informations sur le discours de Bolsonaro mardi.