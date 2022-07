Bolsonaro lance sa candidature à la présidentielle lors d’un congrès du parti

Commentez cette histoire Commentaire

RIO DE JANEIRO – Le président brésilien Jair Bolsonaro a officialisé sa candidature à la réélection en octobre, lui donnant trois mois pour combler un écart à deux chiffres et assurer la victoire. L’approbation formelle par le Parti libéral de la candidature de Bolsonaro a eu lieu lors de sa convention dimanche dans un stade de Rio de Janeiro. Le soutien était largement attendu et simplement symbolique, étant donné que le président d’extrême droite fait effectivement campagne depuis des mois, sillonnant le pays pour recueillir des soutiens et rappeler aux électeurs pourquoi ils ne devraient pas soutenir son ennemi juré, l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.

« Nous n’avons pas besoin d’une autre idéologie qui n’a fonctionné nulle part ailleurs dans le monde. Nous devons améliorer ce que nous avons », a déclaré Bolsonaro sur scène, entouré de ministres, d’anciens ministres, de sa famille et d’autres alliés. “Notre vie n’a pas été facile, mais une chose me réconforte, c’est de ne pas voir un communiste assis dans mon fauteuil.”

Bolsonaro a cherché à caractériser la course à venir comme une bataille entre le bien et le mal, faisant écho à sa campagne de 2018 qui le présentait comme un étranger en croisade pour rétablir la loi, l’ordre et les valeurs conservatrices dans une nation capricieuse. Il a rejoint le Parti libéral centriste en novembre après avoir échoué à fonder son propre parti.

Les gens se sont faufilés à travers les files d’attente pour entrer dans le stade, où le jingle de la campagne “Captain of the People” a joué à plusieurs reprises. Les supporters en liesse étaient vêtus des couleurs nationales vertes et jaunes, bien qu’il y ait des dizaines de sièges vides dans le stade, qui a une capacité d’environ 13 600 places.

Plusieurs partisans du président ont déclaré à l’Associated Press que si Bolsonaro ne remporte pas un second mandat, le Brésil suivra l’exemple catastrophique du Venezuela. Et beaucoup ont expliqué qu’ils ne faisaient pas confiance aux sondages qui montrent que Bolsonaro est à la traîne et s’attendent à ce qu’il gagne.

Alexandre Carlos, 52 ans, a déclaré qu’il était venu à la convention pour soutenir la quête de Bolsonaro pour améliorer le Brésil, et que le président n’a pas hésité lors de son premier mandat.

“C’est le bien contre le mal et nous sommes en faveur du bien”, a déclaré Carlos. “Bolsonaro est le seul espoir que nous ayons maintenant pour sauver le pays.”

Da Silva, mène tous les sondages à retourner à son ancien travail – comme il l’avait fait en 2018 jusqu’à son retrait de cette course en raison d’une condamnation pour corruption. Cela a permis à Bolsonaro, alors législateur marginal de sept mandats, de naviguer vers la victoire. La condamnation de Da Silva a été annulée l’année dernière par la Cour suprême qui a jugé que le juge chargé de l’enquête avait été partial et de connivence avec les procureurs.

Bolsonaro fait face à une bataille difficile. Ses cotes d’approbation ne se sont que légèrement redressées depuis qu’elles ont baissé pendant la pandémie. Une enquête du Congrès l’année dernière a recommandé que lui et les responsables de l’administration soient inculpés au pénal pour des actions et des omissions liées au deuxième plus grand nombre de décès dus à la maladie au monde.

La dernière enquête du sondeur Datafolha, en juin, a révélé que plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne voteraient pour lui en aucune circonstance. Et 47% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles prévoyaient de voter pour da Silva, contre 28% pour Bolsonaro, selon le sondage, qui avait une marge d’erreur de plus ou moins 2 points de pourcentage.

Les analystes politiques s’attendent à ce que la course se resserre quelque peu dans les mois à venir.

L’administration de Bolsonaro a récemment limité les taxes interétatiques pour réduire les prix de l’essence pour les consommateurs – un effort aidé par la chute des prix mondiaux du pétrole – et a approuvé un programme de protection sociale accru qui commencera le mois prochain et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. Bolsonaro a annoncé dimanche que, s’il est élu, le programme sera prolongé jusqu’en 2023.

Le taux de chômage est également passé sous les deux chiffres pour la première fois depuis 2016, et les perspectives économiques pour cette année ont augmenté régulièrement. Les analystes interrogés par la banque centrale s’attendent à une croissance de 1,75 %, soit plus du triple du niveau qu’ils avaient prévu en avril.

«L’impact cumulé d’une meilleure économie, d’un soulagement de l’inflation en juillet et d’une allocation de transfert en espèces plus importante fait bouger quelque peu l’aiguille sur les élections. Mais pas énormément », a écrit Christopher Garman, directeur général pour les Amériques du cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group dans une note du 19 juillet, prévoyant que la course se resserrerait finalement à un chiffre.

Le programme d’aide sociale apportera un avantage limité à Bolsonaro car la classe sociale qui en bénéficie est plus favorable à da Silva, selon Esther Solano, sociologue à l’Université fédérale de Sao Paulo qui a mené un sondage ciblé auprès des électeurs potentiels de Bolsonaro.

« Il y a un attachement très fort de cette base populaire à Lula. Il est reconnu comme un leader politique qui se souciait réellement de cette base », a déclaré Solano.

Bolsonaro a particulièrement du mal à obtenir le soutien des électrices et se tourne vers sa femme, une chrétienne évangélique, pour obtenir de l’aide. Michelle Bolsonaro est montée sur scène dimanche et a prononcé un discours rempli de passages bibliques, faisant à un moment donné référence à son mari comme “l’élu de Dieu”.

Pour l’aider à renforcer son attrait auprès des femmes, ses alliés l’avaient encouragé à nommer son ancienne ministre de l’Agriculture, Tereza Cristina, comme vice-présidente. Au lieu de cela, Bolsonaro a choisi un autre militaire, le général Walter Braga Netto, qui a servi de conseiller spécial.

Avec la possibilité d’une perte imminente, Bolsonaro a insisté sur le fait que le système de vote électronique utilisé depuis 1996 est susceptible de fraude, mais n’a jamais présenté aucune preuve. De nombreux analystes politiques ont exprimé leur crainte que Bolsonaro – un admirateur déclaré de Donald Trump – ne se prépare à suivre l’exemple de l’ancien président américain et à rejeter les résultats.

Ses affirmations non fondées ont été catégoriquement rejetées, plus récemment après avoir appelé des dizaines de diplomates au palais présidentiel pour disserter sur le sujet. Des associations de procureurs, de juges et de la police fédérale ont exprimé leur confiance dans le système actuel, tout comme les membres de la Cour suprême et de l’autorité électorale, les législateurs comprennent le président du Sénat et le département d’État américain.

Bolsonaro n’a fait aucune mention directe de la question dans son discours de dimanche.

Debout devant le stade, Marcelo Cunha, 57 ans, a déclaré qu’il n’était pas un fanatique de Bolsonaro, mais que le président était le seul à pouvoir empêcher le retour au pouvoir de da Silva, ce qui, selon lui, serait “terrible”.

“Ce n’était pas un gouvernement de grandes réalisations, mais j’étais d’accord avec ce qui a été fait”, a déclaré Cunha. “Pour moi, c’est la meilleure option pour le moment.”