Bolsonaro fait l’objet d’une enquête pour avoir inspiré l’émeute de la capitale brésilienne

La Cour suprême du Brésil a déclaré qu’elle enquêterait sur l’ancien président Jair Bolsonaro pour avoir inspiré la foule d’extrême droite qui a envahi et saccagé le Congrès, la Cour suprême et les bureaux présidentiels du pays cette semaine, une escalade rapide de l’enquête qui montre que l’ancien dirigeant pourrait bientôt faire face à des conséquences juridiques. pour un mouvement extrémiste qu’il a contribué à construire.

Dans une décision vendredi soir, Alexandre de Moraes, un juge de la Cour suprême, a approuvé une demande des procureurs fédéraux d’inclure M. Bolsonaro dans une enquête en pleine expansion sur les émeutes antidémocratiques du 8 janvier.

M. Moraes, qui est devenu l’une des personnalités les plus puissantes et les plus controversées du pays ces derniers mois, a déclaré que la remise en question par le passé de M. Bolsonaro des systèmes électoraux brésiliens et ses attaques contre les institutions brésiliennes, y compris la Cour suprême, “ont peut-être contribué , de manière très pertinente, à la survenance d’actes criminels et terroristes », y compris la prise d’assaut de dimanche contre des bâtiments gouvernementaux.

Cette décision illustre la stratégie agressive que les autorités brésiliennes ont adoptée en réponse aux émeutes. Alors que les forces de l’ordre ont rapidement arrêté plus de 1 000 émeutiers, les autorités ont déclaré qu’elles cherchaient également à poursuivre les hommes d’affaires qui, selon elles, ont aidé à financer la manifestation, les responsables de la sécurité qui, selon elles, ont permis à la violence de se dérouler, et maintenant l’ancien président qui, selon elles, inspiré la colère et les fausses croyances qui ont alimenté la foule.