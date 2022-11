Bolsonaro exhorte les manifestants à lever les barrages routiers

Des manifestations chaotiques ont éclaté à travers le Brésil après la défaite électorale du président face à un rival de gauche

Le président brésilien Jair Bolsonaro a demandé à ses partisans de cesser de bloquer les routes principales pour protester contre sa défaite aux élections de la semaine dernière, affirmant que de telles actions ne sont pas “manifestations légitimes”.

Dans un message vidéo partagé sur les réseaux sociaux mercredi soir, Bolsonaro a supplié les manifestants de trouver d’autres exutoires à leur colère après sa défaite contre le gauchiste Luiz Inacio Lula da Silva lors d’un second tour de scrutin ce week-end, suggérant que les camionneurs et autres bloquant les routes discréditent leur propre cause .

« Je sais que tu es bouleversé… Moi aussi. Mais nous devons garder la tête droite », il a dit. « Je vais vous lancer un appel : dégagez les autoroutes.

Chaos au Brésil après l’élection présidentielle. Les camionneurs qui soutiennent Bolsonaro bloquent les principales autoroutes du Brésil pour protester contre les résultats. pic.twitter.com/Rg6pQt76B3 – Raquel Krähenbühl (@Rkrahenbuhl) 1 novembre 2022

Bolsonaro a ajouté que la police fédérale des autoroutes (PRF) du Brésil était confrontée “énorme” difficultés pour tenter d’éliminer les manifestants, car ils sont en infériorité numérique dans de nombreux endroits. Selon le PRF, des barrages routiers subsistent sur 126 sites différents à travers le Brésil, bien que l’agence ait déclaré que ce nombre avait baissé depuis mardi soir. La police a également déclaré avoir déminé plus de 700 blocages distincts au total, mais a noté que les routes continuaient d’être obstruées dans 14 des 26 États du pays.

Les autoroutes encombrées ont entraîné des perturbations dans la distribution de carburant, de nourriture et d’autres biens essentiels, d’autant plus que de nombreux camionneurs long-courriers ont pris part aux manifestations. L’agence nationale de santé Anvisa a mis en garde contre des pénuries potentielles de fournitures médicales en raison des barrages routiers, tandis que le régulateur pétrolier brésilien a assoupli certaines exigences de stockage en prévision des pénuries.

Le leader sortant a poursuivi en disant que “la fermeture des autoroutes au Brésil porte atteinte au droit d’aller et venir des gens”, prétendant que c’est « ne fait pas partie des manifestations légitimes.» Il a ajouté à ses followers : « Protestez autrement, dans d’autres lieux. C’est très bienvenu, cela fait partie de notre démocratie.

Mardi, Bolsonaro a rompu les jours de silence après sa défaite aux urnes, déclarant que les manifestations étaient le résultat de “indignation et sentiment d’injustice” sur l’élection, mais n’a pas exhorté ses partisans à s’arrêter à l’époque. Il n’a pas encore reconnu publiquement sa défaite, mais a néanmoins autorisé la transition du pouvoir.

