Bolsonaro évalue les prochaines étapes avec la contribution des assistants de Trump, Bannon et Miller

RIO DE JANEIRO – Alors que des dizaines de milliers de partisans du président Jair Bolsonaro campent devant des installations militaires à travers le Brésil pour protester contre sa défaite électorale, des membres du cercle restreint de Bolsonaro rencontrent des conseillers de l’ancien président Donald Trump pour discuter des prochaines étapes. Le membre du Congrès brésilien Eduardo Bolsonaro, le fils du président, s’est rendu en Floride depuis le vote du 30 octobre, rencontrant Trump à Mar-a-Lago et élaborant des stratégies avec d’autres alliés politiques par téléphone. Il s’est entretenu avec l’ancien stratège de Trump Stephen K. Bannon, qui était en Arizona pour aider la campagne du candidat au poste de gouverneur du GOP Kari Lake, au sujet de la puissance des manifestations pro-Bolsonaro et des défis potentiels pour les résultats des élections brésiliennes, a déclaré Bannon. Il a déjeuné dans le sud de la Floride avec l’ancien porte-parole de la campagne Trump Jason Miller, maintenant PDG de la société de médias sociaux Gettr, et a discuté de la censure en ligne et de la liberté d’expression, a déclaré Miller.

Ni Trump ni Eduardo Bolsonaro n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Ces conversations ont reflété les débats qui se déroulent à Brasilia, où les partisans de Bolsonaro discutent prochaines étapes pour son mouvement conservateur populiste. Ce mouvement est confronté à un jugement semblable à celui de la droite américaine après la défaite de Trump en 2020 sur la façon de se maintenir lorsque son porte-drapeau charismatique a été vaincu.

La droite brésilienne a quelques avantages à l’approche de la nouvelle année, lorsque l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva prendra ses fonctions. Alors que Bolsonaro a perdu, son parti et ses alliés ont fait des gains au Congrès et dans les gouvernorats. Des dizaines de milliers de ses partisans continuent de camper à l’extérieur des bases militaires dans plus de 20 villes, certains appelant les commandants à intervenir lors du vote.

Des manifestants ont été photographiés tenant des pancartes faites à la main indiquant «#BrazilianSpring» et «#BrazilWasStolen» en anglais, démontrant les liens étroits entre les mouvements de droite dans les deux pays. Les phrases ont été diffusées plusieurs fois sur Twitter brésilien ce mois-ci. Le «printemps brésilien» a été inventé peu de temps après l’élection par Bannon, disent-ils et d’autres; il a depuis consacré plusieurs épisodes de son podcast à une élection qu’il qualifie de l’un des événements politiques les plus importants au monde.

Certains des conseillers de Bolsonaro, dont Bannon, veulent qu’il conteste les résultats, un effort qui échouerait probablement mais encouragerait les manifestants. Mardi, le Parti libéral de Bolsonaro a déposé une demande auprès de la Cour électorale supérieure du Brésil pour invalider quelque 250 000 bulletins de vote de second tour utilisés dans des machines à voter fabriquées avant 2020. Les vérificateurs des faits affirment que l’enquête est fondée sur de fausses informations concernant des machines plus anciennes.

Le juge de la Cour suprême fédérale Alexandre de Moraes, président de la cour électorale, a déclaré que les machines avaient été utilisées aux premier et deuxième tours, et a déclaré que le parti devrait également demander un examen des votes au premier tour – ce qui pourrait mettre en péril l’élection. de ses candidats qui ont gagné. Il a donné au parti 24 heures pour répondre.

D’autres veulent passer à des combats plus importants qui, selon eux, pourraient avoir un plus grand attrait international. Au cœur de cette approche serait une attaque contre la légitimité des plus hauts tribunaux du pays, qui peuvent mettre les gens hors ligne et les arrêter s’ils publient des informations erronées sur le processus électoral ou d’autres « contenus anti-démocratiques ». Alors que de nombreux Brésiliens considèrent les tribunaux comme un rempart de la démocratie, le système judiciaire est de plus en plus accusé par les juristes d’abus et de ciblage politique. De nombreuses décisions sont scellées et des termes tels que “désinformation” et “fausses nouvelles” – l’expression anglaise, utilisée par Trump pour décrire la couverture qu’il a trouvée peu flatteuse, est inscrite dans la loi brésilienne – n’ont pas de définition claire.

Les cours suprêmes et électorales du Brésil, qui sont parmi les régulateurs les plus musclés de la parole en ligne dans toutes les nations démocratiques, ont ordonné ces dernières semaines aux entreprises technologiques de supprimer les comptes de médias sociaux de plusieurs politiciens et journalistes pro-Bolsonaro, et en septembre ont ordonné des raids au domiciles de dirigeants d’entreprises accusés de promouvoir la désinformation électorale et de défendre un coup d’État militaire dans un groupe WhatsApp.

Bolsonaro n’a pas reconnu la défaite et a encouragé ses partisans à maintenir leurs protestations à l’extérieur des bases militaires. Mais il a chargé son chef de cabinet de procéder à la transition vers l’administration de Lula, dont certaines parties se poursuivent rapidement, ont déclaré des personnes au Washington Post.

Miguel Lago, chercheur principal au centre de réflexion brésilien pour les relations internationales basé à Rio, a déclaré que le silence de trois semaines de Bolsonaro “lui a coûté un temps critique alors qu’il aurait pu rallier davantage les troupes”.

Des amis américains, eux-mêmes sous le choc de la sous-performance historique des républicains aux élections de mi-mandat aux États-Unis, agissent en tant que meneurs de claque et conseillers. Bolsonaro et Trump ont construit une alliance solide lorsqu’ils étaient tous les deux au pouvoir, Trump voyant un esprit apparenté dans le Bolsonaro explosif et axé sur les médias sociaux. Les conseillers de Trump ont été attirés par l’amour de Bolsonaro pour les armes à feu, son nationalisme, sa volonté de contrarier les alliés de longue date du Brésil et de réduire les réglementations environnementales, et son adhésion aux guerres culturelles.

Eduardo Bolsonaro, le troisième fils du président, a souvent été le ciment des relations entre les deux mondes. Il a fait plusieurs voyages à Mar-a-Lago pendant le mandat de son père et était à Washington lors de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole. Il a aidé à amener la Conférence d’action politique conservatrice au Brésil.

Certains initiés disent que le mouvement brésilien est plus grand que n’importe quel dirigeant.

“Ce qui se passe au Brésil est un événement mondial”, a déclaré Bannon au Post. « Les gens disent qu’ils ont été grossièrement privés de leurs droits. [The movement] a dépassé les Bolsonaros de la même manière qu’aux États-Unis, il a dépassé Trump.

La députée brésilienne Carla Zambelli, partisane de Bolsonaro, s’est également rendue aux États-Unis après les élections. À Washington, elle a tenté d’obtenir un soutien international après que le plus haut tribunal du Brésil l’ait expulsée des réseaux sociaux ce mois-ci, ce qui lui a coûté près de 10 millions de followers. Elle avait poursuivi un partisan de Lula à São Paulo alors qu’elle brandissait une arme à feu et avait encouragé les manifestants à bloquer les autoroutes après la défaite de Bolsonaro, mais les raisons de l’interdiction ne sont pas connues du public. La décision complète du tribunal dans son cas n’a pas été publiée.

Zambelli a déclaré au Post qu’elle avait rencontré plusieurs politiciens américains pour demander la restauration de son mégaphone en ligne et avait tenté de faire appel de l’interdiction auprès de l’Organisation des États américains.

Zambelli a déclaré que l’idée qu’un élu puisse être censuré par un tribunal opaque qui est ouvertement antagoniste à un parti devrait résonner dans le monde entier. Elle a dit qu’elle espérait réunir des politiciens et des partisans des deux pays “sur ce front international pour la liberté d’expression”.

Les partisans de ceux dont l’utilisation des médias sociaux a été restreinte par le tribunal ont tweeté des messages à Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, pour rétablir leurs comptes.

Les restrictions n’affectent que les flux des utilisateurs brésiliens. Les dirigeants de Twitter les ont examinés à la demande de Musk, mais ont déterminé que la société ne pouvait pas les débloquer sans se heurter au gouvernement brésilien, selon une personne familière avec les discussions, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour les décrire librement.

Miller a déclaré au Post que Bolsonaro ne se présentait pas contre Lula mais contre la Cour suprême du Brésil. Il l’a décrit comme une “cour suprême, un procureur général, le FBI et le procureur américain, tous réunis en un seul”. Gettr, sa société, a fait appel au tribunal brésilien pour rétablir le profil de Zambelli à son service.

João Gabriel Pontes, un avocat constitutionnel affilié à l’Université d’État de Rio de Janeiro, a déclaré que les appels de la droite brésilienne aux idées de liberté d’expression sont fallacieux. Beaucoup de ceux qui ont été interdits par le tribunal ont été accusés de promouvoir la désinformation, a-t-il dit, et les Brésiliens ne croient pas que les gens devraient pouvoir dire ce qu’ils veulent en ligne.