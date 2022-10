Bolsonaro et Lula se battent pour les endossements avant le second tour au Brésil

SAO PAULO – Le président brésilien Jair Bolsonaro et l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva ont commencé à faire entrer des alliés centristes dans leurs camps mardi, deux jours après que le vote dans la plus grande démocratie d’Amérique latine a envoyé les rivaux au second tour le 30 octobre. Da Silva, un gauchiste universellement connu sous le nom de Lula et président de 2003 à 2010, a mené le premier tour dimanche avec 48% des voix. L’extrême droite Bolsonaro a obtenu 43 %.

Les deux hommes sont les personnalités politiques les plus aimées et les plus détestées du Brésil, ce qui a poussé de nombreux politiciens à annoncer qu’ils ne voteraient pas pour eux.

Da Silva a reçu une approbation sans enthousiasme du quatrième finaliste, le candidat de centre gauche Ciro Gomes, qui était autrefois un allié clé. Gomes, qui a obtenu 3% des voix, a déclaré dans une vidéo qu’il suivait la décision de son Parti travailliste démocrate d’apporter son soutien au leader de gauche.

“Dans ces circonstances, (voter pour da Silva) est la dernière issue”, a déclaré Gomes, qui n’a pas mentionné l’ancien président par son nom dans la vidéo.

Bolsonaro a reçu l’approbation de trois gouverneurs d’État du sud-est du Brésil, qui est la région la plus riche et la plus peuplée du pays – Romeu Zema dans le Minas Gerais et Claudio Castro à Rio de Janeiro, tous deux réélus dimanche, et Rodrigo Garcia à Sao Paulo, qui a échoué dans sa offre.

Zema et Castro ont soutenu Bolsonaro dans le passé, mais étaient restés silencieux sur la course présidentielle cette année. Garcia, qui a hérité du poste de gouverneur de Sao Paulo en mars après la démission de Joao Doria, n’a fait aucun commentaire sur la course présidentielle jusqu’à mardi.

Thomas Traumann, un analyste politique, a déclaré que Bolsonaro avait reçu un coup de pouce grâce aux approbations qu’il avait reçues mardi, mais que da Silva pourrait uniformiser les règles du jeu si la sénatrice Simone Tebet rejoignait sa campagne. Tebet, un critique virulent de Bolsonaro, a obtenu 4% des voix dimanche et a terminé troisième parmi les 11 candidats.

“Elle peut faire une différence si la campagne est moins sur le Parti des travailleurs et plus sur une coalition”, a déclaré Traumann. «Bolsonaro aura des machines gouvernementales dans trois États très influents. Si le Parti des travailleurs ne réagit pas à cela, il donnera une chance à Bolsonaro de gagner. »

Le Parti de la social-démocratie brésilienne de centre-droit, autrefois puissant, a déclaré qu’il ne soutiendrait aucun des deux candidats pour le second tour et qu’il permettrait à ses membres de choisir eux-mêmes.

Certains vétérans du parti ont soutenu da Silva, comme le sénateur Tasso Jereissatti et l’ancien ministre des Affaires étrangères Aloysio Nunes. Mais certains des plus jeunes membres du parti se sont rangés du côté de Bolsonaro, comme le législateur fédéral Lucas Redecker.