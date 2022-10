Bolsonaro et Lula s’adressent à leurs supporters alors que le second tour du Brésil se profile

São Paulo, Brésil

CNN

—



Les Brésiliens se sont réveillés pour quatre semaines supplémentaires de campagne après un vote présidentiel dimanche destiné aux favoris Luiz Inácio “Lula” da Silva et Jair Bolsonaro à un second tour plus tard ce mois-ci.

Les résultats publiés lundi par le Tribunal électoral supérieur (TSE) du Brésil ont montré que le candidat de gauche et ancien président da Silva avait terminé avec une légère avance sur le sortant de droite Bolsonaro – 48,4 % contre 43,2 % – pas assez pour franchir le seuil de la victoire. L’un ou l’autre des candidats aurait dû dépasser les 50% pour être élu au premier tour de scrutin.

Les deux s’affronteront à nouveau le 30 octobre, dans ce qui est largement considéré comme le scrutin le plus important du pays depuis des décennies.

Pourtant, Bolsonaro était en fête. Le président du Brésil, une figure de division souvent qualifiée de “l’atout des tropiques”, a défié les attentes des sondeurs et des analystes, qui avaient laissé entendre pendant des mois que sa candidature perdait de la vitesse. Les sondages avaient prédit qu’il pourrait perdre au premier tour, mettant fin à sa présidence après un seul mandat.

Le résultat de Bolsonaro dimanche était de huit points supérieur au dernier sondage de Datafolha, un groupe de recherche respecté, tandis que celui de da Silva était de deux à trois points inférieur aux prévisions.

Dans un fil Twitter jubilatoire lundi, Bolsonaro a affirmé que “contre tout et contre tout le monde”, il avait réussi à obtenir un “vote plus expressif” que lors des élections de 2018.

Son Parti libéral conservateur a également vu un balayage des courses inférieures réussies, gagnant des représentants à la Chambre et au Sénat du Brésil, ainsi que des gouverneurs dans plusieurs États.

« Il y a eu près de 2 millions de votes de plus ! Nous avons également élu le plus grand nombre de représentants à la Chambre et au Sénat, ce qui était notre plus grande priorité au premier moment », a tweeté le président, le qualifiant de : « la plus grande victoire des patriotes de l’histoire du Brésil ».

Plus de 123 millions de Brésiliens ont fait la queue pour voter dans la quatrième plus grande démocratie du monde, tandis que 32 millions supplémentaires se sont abstenus. Selon le président du TSE, Alexandre de Moraes, les longues files d’attente ont été causées par de nouveaux contrôles de sécurité biométriques et une participation électorale plus élevée que prévu.

Des dépliants politiques piétinés annonçant différents candidats jonchaient encore les trottoirs autour des sites de vote lundi, alors que les gens tentaient de donner un sens aux résultats et envisageaient la perspective d’un autre mois d’anxiété quant à l’avenir du pays.





Le « parti de la démocratie » de dimanche – un terme au Brésil pour les élections – a suivi une saison de campagne meurtrière marquée par la violence et un langage amer.

Dans les mois qui ont précédé le vote de dimanche, Bolsonaro avait fréquemment critiqué le système électoral brésilien et l’exactitude du système de vote électronique du pays, s’attirant des condamnations pour avoir érodé la confiance dans le processus électoral. Il y a eu plusieurs rapports de violence entre les partisans de da Silva et de Bolsonaro pendant les mois de campagne, certains devenant mortels.

Lundi, les partisans de da Silva ont discuté sur les réseaux sociaux de la façon dont une victoire potentielle pèserait contre les nouveaux législateurs conservateurs du pays. Pour certains, l’excitation s’est transformée en dispute sur ce que leur candidat doit faire pour maintenir son avance au cours des quatre prochaines semaines.

Lors d’un discours lundi à Sao Paulo, da Silva a présenté en avant-première une nouvelle stratégie pour la dernière partie de sa campagne. « Avis à notre commandement de campagne : à partir de demain, il y aura moins de discussions entre nous et plus de discussions avec l’électeur. Nous n’avons pas besoin de parler à des personnes que nous connaissons déjà, qui ont déjà voté pour nous ou dont nous savons qu’elles voteront pour nous. Nous devons parler à ceux qui ne semblent pas nous aimer, qui ne votent pas pour nous, qui n’aiment pas nos partis », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Bolsonaro a exhorté ses partisans à “rester concentrés” sur une éventuelle victoire, affirmant qu’un “changement profond” avait déjà pris racine.

« Restez concentré ! L’un des objectifs principaux et les plus difficiles a été atteint hier », a-t-il déclaré.