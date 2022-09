Bolsonaro est candidat à sa réélection lors d’un discours à l’ONU

Premier dirigeant mondial à s’exprimer sur le podium du siège de l’ONU à New York, Bolsonaro a passé une grande partie de son discours à décrire les réalisations économiques et politiques, affirmant que la pauvreté, l’inflation et le chômage diminuent dans le pays.

Ces indices ont en effet tous affiché de légères baisses au cours des deux à trois derniers mois, bien que la situation économique globale soit quelque peu plus sombre, avec un Brésilien sur 10 actuellement au chômage et une inflation à 8,73 % en août, par rapport au même mois l’année dernière.

Le président, qui s’est longtemps positionné comme favorable aux entreprises, a également fait valoir que la privatisation et la déréglementation sous son gouvernement avaient favorisé un meilleur environnement économique dans le pays, et a appelé à la poursuite de ce modèle de gouvernance – un appel pas si subtil pour la réélection.

Le Bolsonaro de droite affronte l’ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva lors des élections d’octobre et a semblé lui porter un coup direct dans son discours, déclarant aux dirigeants mondiaux réunis : « Entre 2003 et 2015 seulement, lorsque la gauche gouvernait sur le Brésil, l’endettement de Petrobras en raison de la mauvaise gestion, de la subdivision politique et des déviations a atteint 170 milliards de dollars », a-t-il déclaré, faisant référence à la compagnie pétrolière d’État.

“La personne responsable de cela a été condamnée à l’unanimité dans trois cas”, a-t-il poursuivi, une référence indubitable à da Silva, dont la condamnation a été annulée par la Cour suprême du Brésil en mars 2021 – ouvrant la voie à l’ancien dirigeant pour lancer un défi politique à Bolsonaro cette année.

Des thèmes socialement conservateurs de la campagne électorale de Bolsonaro ont également fait surface lors de son discours à l’ONU. “D’autres valeurs fondamentales de la société brésilienne, reflétées dans l’agenda des droits de l’homme, sont la défense de la famille, le droit à la vie dès la conception, l’autodéfense et la répudiation de l’idéologie du genre”, a-t-il déclaré.

Comme les années précédentes, le président brésilien a également repoussé les préoccupations environnementales concernant la gestion par le Brésil de la vaste forêt amazonienne, déclarant à l’Assemblée générale que les deux tiers de l’ensemble du territoire brésilien sont encore recouverts de végétation indigène, “ce qui est exactement comme c’était le cas quand le Brésil a été découvert, en 1500”, a-t-il dit.

“En Amazonie brésilienne, une zone équivalente à l’Europe occidentale, plus de 80% de la forêt reste intacte, contrairement à ce qui est annoncé par les grands médias nationaux et internationaux”, a ajouté Bolsonaro.

Néanmoins, sous la présidence de Bolsonaro, la déforestation en Amazonie a atteint des niveaux extrêmes, et le président lui-même a explicitement appelé à davantage de développement et d’activité économique utilisant les ressources naturelles et la vaste forêt protégée du pays.

Comme CNN l’a déjà rapporté, entre 2019 – lorsque Bolsonaro a pris ses fonctions – et 2021, le Brésil a perdu plus de 33 800 kilomètres carrés (13 000 miles carrés) de forêt tropicale en Amazonie selon l’Institut brésilien de recherche spatiale (INPE), une agence gouvernementale. C’est une zone plus grande que la Belgique, avec une moyenne de 11 000 kilomètres carrés (4 250 miles carrés) perdus par an.

Son rival da Silva – ou Lula, comme il est largement connu – est considéré comme plus susceptible de protéger l’environnement, déclarant récemment à CNN Brasil que dans son gouvernement “il n’y aura pas de déforestation en Amazonie”. Au cours de sa présidence, qui s’est déroulée de 2002 à 2010, la déforestation a chuté de 65% au Brésil, selon l’INPE

La politique intérieure brésilienne n’est pas nouvelle pour beaucoup à New York, avec des partisans et des critiques pro-Bolsonaro vus exprimer leurs opinions dans les rues autour du siège de l’ONU.