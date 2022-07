Bolsonaro du Brésil rencontre des diplomates pour semer le doute sur les élections

Une fois de plus, le leader d’extrême droite n’a présenté aucune preuve de ses affirmations, qui ont suscité les critiques des membres de l’autorité électorale et des analystes qui craignent qu’il ne prépare le terrain pour rejeter les résultats des élections.

Bolsonaro fait face à une bataille difficile pour remporter un second mandat, tous les sondages le montrant loin derrière l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, qui a gouverné le Brésil entre 2003 et 2010.

Le Brésil vote avec un système électronique depuis 1996 et les autorités n’ont jamais trouvé de preuve de fraude généralisée. Bolsonaro a affirmé qu’il s’était vu refuser la victoire pure et simple au premier tour de l’élection présidentielle de 2018 sans avoir besoin d’un second tour et, parfois, a déclaré qu’il possédait des preuves – qu’il n’a jamais présentées.