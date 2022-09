Bolsonaro du Brésil espère que les titres fonciers attireront les votes ruraux

Si le vote avait eu lieu il y a un an, l’arboriculteur de 61 ans aurait soutenu Luiz Inácio Lula da Silva, l’ancien président de gauche qui a gouverné entre 2003 et 2010. Au cours de cette période, le gouvernement de da Silva a accordé à Durão certains droits d’exploitation. un terrain de 26 hectares (64 acres) à Porangatu, dans l’État central de Goias.

Mais le mois dernier, Durão a finalement reçu un titre pour ce même terrain, lui donnant la pleine propriété – avec le droit de vendre – mais après 10 ans. Cela lui permettra également de demander un prêt auprès d’une banque publique et il espère financer un tracteur. Il envisage également de récompenser le titulaire Jair Bolsonaro avec son vote.

“Je suis arrivé ici pendant les années Lula, et je suis reconnaissant, mais il n’y avait rien en place. Je pense que ce document va améliorer les choses pour moi maintenant », a-t-il déclaré à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique. “L’un m’a donné accès il y a 14 ans, et l’autre m’ouvre la voie vers l’avenir.”

Bolsonaro a souvent présenté le programme comme un moyen de régler de vieux différends, de créer une sécurité juridique et d’affaiblir le Mouvement des travailleurs sans terre de gauche, un allié clé de da Silva qui a longtemps organisé des occupations de ce qu’il considère comme des terres vacantes ou inutilisées – bien qu’il y ait eu de loin moins de saisies ces dernières années.

Il s’agit d’une approche partielle et libérale de la réforme agraire dans une vaste nation qui, depuis l’époque coloniale, a connu de grandes inégalités dans la répartition des terres, avec quelques agriculteurs et sociétés détenant d’énormes étendues tandis que des millions peinent sur de petites parcelles auxquelles ils détiennent peu ou pas. toute réclamation légale.

Titre Brésil Les procédures commencent généralement par les maires ruraux qui s’adressent au gouvernement fédéral au nom des agriculteurs locaux. Les responsables locaux et les agriculteurs siègent dans des commissions régionales pour évaluer les revendications. Seuls ceux qui s’étaient déjà inscrits à des programmes antérieurs de réforme agraire sont éligibles.

L’Institut national pour la colonisation et la réforme agraire du gouvernement indique que 733 des plus de 5 500 municipalités du Brésil ont jusqu’à présent conclu des accords pour travailler avec le programme des titres fonciers, bien que beaucoup n’aient pas encore distribué de nouveaux titres. L’AP a contacté 17 municipalités répertoriées par l’Incra comme participantes au programme, mais seules deux avaient le programme en place et offraient des contacts aux bénéficiaires.