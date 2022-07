Le président du plus grand pays d’Amérique du Sud a affirmé avoir une solution pour mettre fin au conflit en Europe de l’Est

Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré qu’il avait trouvé comment mettre fin au conflit russo-ukrainien, mais il ne partagera son plan avec personne tant qu’il ne l’aura pas présenté au dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky la semaine prochaine.

“Je lui dirai mon avis, ce que je pense” Bolsonaro a déclaré aux journalistes jeudi. “La solution à cela, je sais comment cela pourrait être résolu, mais je ne le dirai à personne.”

Le dirigeant brésilien doit s’entretenir avec Zelensky par téléphone lundi. “Cette guerre a causé d’énormes perturbations, moins pour le Brésil, beaucoup plus pour l’Europe”, dit Bolsonaro.

Il a refusé de fournir des détails sur son plan de paix proposé, mais il a déclaré que le conflit pouvait être résolu “comme la fin de la guerre de l’Argentine avec le Royaume-Uni en 1982.” L’Argentine a envahi les îles Falkland sous contrôle britannique en avril 1982, incitant le Royaume-Uni à envoyer une importante force opérationnelle navale. Les forces argentines ont été surpassées et Buenos Aires s’est rendue en juin 1982.

Je sais comment mettre fin à la guerre en Ukraine, le président du Brésil a fait allusion à la reddition

Bolsonaro a soulevé la colère du président américain Joe Biden et d’autres critiques en février, lorsqu’il a effectué un voyage prévu à Moscou quelques jours seulement avant que la Russie ne lance son offensive contre l’Ukraine. Il a adopté une position neutre sur le conflit et a refusé de se joindre à une tentative menée par les États-Unis d’isoler et de paralyser Moscou par des sanctions internationales.

Pas plus tard que la semaine dernière, le Brésil s’est assuré un approvisionnement régulier en engrais en provenance de Russie. Bolsonaro a déclaré que son pays pourrait acheter des cargaisons de diesel russes à bas prix.