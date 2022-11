Bolsonaro du Brésil déclare que l’élection à la Cour suprême est “terminée”

L’administration du président brésilien Jair Bolsonaro a fait part de sa volonté de céder le pouvoir, deux jours après une défaite électorale cinglante contre le gauchiste Luiz Inácio Lula da Silva et au milieu des spéculations sur le fait que le titulaire d’extrême droite pourrait lutter contre le résultat.

Bolsonaro aurait déclaré mardi aux membres de la Cour suprême du Brésil que sa bataille électorale contre da Silva était terminée. Plus tôt, dans un bref discours au palais présidentiel, il a déclaré : “J’ai toujours joué dans les quatre lignes de la constitution”, même s’il s’est abstenu de céder.

Après une réunion privée avec Bolsonaro, le juge de la Cour suprême Luiz Edson Fachin a déclaré que le dirigeant conservateur avait déclaré : “C’est fini. Alors, regardons devant.” La justice a fait ce commentaire dans une vidéo diffusée sur les médias locaux.

Deux autres juges interrogés par des journalistes ont refusé de commenter la teneur de la réunion d’une heure. Le ministre brésilien de l’Economie, Paulo Guedes, était également présent, mais n’a fait aucun commentaire.

ÉLECTION AU BRÉSIL : LULA DA SILVA REMPORTE LA PRÉSIDENCE ALORS QUE LA NATION VIENT À GAUCHE — BOLSONARO ACCEPTERA-T-IL LES RÉSULTATS ?

Dans une déclaration ultérieure, la Cour suprême a déclaré que les juges avaient déclaré à Bolsonaro lors de la “réunion cordiale et respectueuse” qu’il était important qu’il reconnaisse les résultats des élections, ainsi que le droit du peuple brésilien à la liberté de mouvement. Le pays a connu un embouteillage généralisé alors que les manifestants pro-Bolsonaro bloquent les autoroutes.

Plus tôt, dans ses premiers commentaires publics depuis l’arrivée des résultats, Bolsonaro n’a pas cédé, mais immédiatement après, son chef de cabinet a déclaré aux journalistes que le dirigeant conservateur l’avait autorisé à entamer le processus de passation du pouvoir.

Bolsonaro, qui avant les élections avait remis en question à plusieurs reprises la fiabilité du système électoral du pays, avait peu de marge pour potentiellement rejeter les résultats.

Le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants internationaux ont publiquement reconnu la victoire de da Silva, tout comme certains des alliés les plus proches de Bolsonaro. Et les membres du Cabinet, les gouverneurs élus et les dirigeants évangéliques qui ont été de fervents partisans de Bolsonaro offrent maintenant des ouvertures au nouveau gouvernement de gauche.

ÉLECTIONS AU BRÉSIL : BOLSONARO S’ADRESSE À LA NATION, S’ENGAGE À FIDÉLITÉ À LA CONSTITUTION, APPELLE À LA FIN DES BARRAGES ROUTIERS

Bolsonaro a perdu la course de dimanche par une faible marge, recueillant 49,1% des voix contre 50,9% pour da Silva, selon l’autorité électorale du pays. C’était la course présidentielle la plus serrée depuis le retour du Brésil à la démocratie en 1985, et c’est la première fois que Bolsonaro perd une élection en 34 ans de carrière politique.

Flanqué de plus d’une douzaine de ministres et alliés alors qu’il prononçait un discours de deux minutes à la résidence présidentielle, le fougueux leader n’a pas mentionné les résultats des élections. Au lieu de cela, il a défendu son mandat et a déclaré qu’il soutenait les protestations en cours des camionneurs qui ont érigé des barrages routiers à l’échelle nationale, tant qu’ils ne deviennent pas violents.

“Les mouvements populaires actuels sont le résultat d’une indignation et d’un sentiment d’injustice face à la manière dont s’est déroulé le processus électoral”, a-t-il déclaré.

La déclaration du président équivalait à une “double décision”, a déclaré Thomas Traumann, un analyste politique indépendant.

“Il n’a pas reconnu sa défaite et entretient le suspense”, a déclaré Traumann. “Mais comme il veut continuer à dominer, à être le leader, il maintient la possibilité de manifestations pacifiques.”

ÉLECTION AU BRÉSIL : LES TRIBUNAUX DU PAYS ACCUSÉS D’AVOIR PRIS LE CÔTÉ DE LULA CONTRE LE TITULAIRE BOLSONARO

Tout comme l’ancien président américain Donald Trump, que Bolsonaro admire ouvertement, il a affirmé que les machines à voter électroniques étaient sujettes à la fraude. Il n’a fourni aucune preuve, même sur ordre du tribunal électoral.

Beaucoup de ses partisans ont également déclaré qu’ils pensaient que l’élection avait été frauduleuse et certains ont appelé à une intervention militaire et à la dissolution du Congrès et de la Cour suprême.

Plus tôt mardi, la Cour suprême du Brésil a ordonné à la police fédérale des autoroutes de dégager immédiatement les routes.

Une majorité des juges du tribunal ont soutenu la décision, qui accuse la police de la route “d’omission et d’inertie”. À 20 h 30, heure locale, la police des autoroutes a déclaré avoir levé 419 blocages, mais près de 200 étaient toujours en place.

Plus tôt à Sao Paulo – l’État le plus peuplé et la plus grande économie du Brésil – les embouteillages autour de l’aéroport international ont entraîné des dizaines d’annulations de vols, avec des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des voyageurs roulant leurs valises le long de l’autoroute dans l’obscurité essayant de prendre leur vol. Les autoroutes avaient été dégagées mardi matin, mais les responsables de l’aéroport ont déclaré que l’accès restait difficile car le trafic était toujours bloqué à l’intérieur et à l’extérieur de l’aéroport.

LE BRÉSIL AVAIT «L’AMOUR» AVEC TRUMP, «L’INDIFFÉRENCE» AVEC BIDEN, DIT LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Là, Dalmir Almeida, un manifestant de 38 ans, a déclaré qu’après trois jours de grève, lui et d’autres conduiraient leurs camions à la caserne militaire pour demander leur soutien.

“L’armée sera en notre faveur”, a-t-il déclaré

À un autre barrage routier dans l’État de Sao Paulo, des manifestants ont mis le feu à des pneus. Plusieurs manifestants étaient enveloppés dans le drapeau brésilien, qui a été coopté par le mouvement conservateur du pays pour les manifestations. On pouvait voir d’énormes files de voitures serpenter le long de l’autoroute.

Le gouverneur de Sao Paulo, Rodrigo Garcia, a déclaré que le temps des négociations était révolu et qu’il n’excluait pas le recours à la force.

Dans le Minas Gerais, un État clé du champ de bataille de l’élection, une vidéo sur les réseaux sociaux a montré un manifestant disant à un journaliste du média O Tempo que l’élection était “frauduleuse” et a mis en garde contre de futures manifestations.

“Nous voulons Bolsonaro en 2023 et pour les années à venir”, a-t-il déclaré.

À Itaborai, une région de l’État de Rio de Janeiro, un journaliste de l’Associated Press a vu des camionneurs s’agenouiller devant des policiers et refuser d’évacuer.

UNE VICTOIRE DE GAUCHE AUX ÉLECTIONS DU BRÉSIL POURRAIT ÊTRE LA LIGNE DE VIE CUBA, LE VENEZUELA A BESOIN MAINTENANT

Les utilisateurs des médias sociaux, y compris dans plusieurs groupes de discussion Telegram et WhatsApp, ont partagé des demandes pour que l’armée descende dans la rue, ou que le Congrès et la Cour suprême soient dissous et que le président reste en fonction.

La décision de la Cour suprême de mardi autorise les forces de police régulières des États à renforcer la police fédérale des autoroutes. La même chose a été faite en 2018, lorsqu’une grève des camionneurs de 11 jours a paralysé le Brésil.

Cependant, Bolsonaro bénéficie d’un large soutien de la base des forces de police, et l’efficacité de leur implication n’était pas claire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’arrêt de 2018 a provoqué une flambée des prix des denrées alimentaires et laissé les rayons des supermarchés sans produits car les stations-service ont manqué de carburant. Il a causé des milliards de pertes et a révélé le vaste pouvoir que possèdent les camionneurs. Bolsonaro, un législateur à l’époque et à quelques mois de gagner l’élection présidentielle de cette année-là, était un fervent partisan des camionneurs, qui font maintenant partie de ses électeurs.