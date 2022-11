Bolsonaro du Brésil conteste la perte des élections et dépose une pétition demandant l’annulation des votes

CNN

Le président brésilien sortant Jair Bolsonaro a déposé une pétition auprès des autorités électorales brésiliennes pour contester officiellement les résultats du vote présidentiel très disputé de cette année.

Bolsonaro a perdu de peu un second tour le mois dernier face à son rival de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, populairement connu sous le nom de « Lula », qui doit être investi en tant que président le 1er janvier.

Depuis lors, Bolsonaro s’est abstenu de reconnaître explicitement qu’il a perdu, mais a précédemment déclaré qu’il “continuerait à remplir tous les commandements de la constitution” – laissant croire aux observateurs qu’il coopérerait avec le transfert de pouvoir.

Mais dans la pétition déposée mardi, Bolsonaro et le chef de son parti libéral de droite allèguent que certaines machines à voter ont mal fonctionné et que tout vote effectué par leur intermédiaire devrait être annulé.

Citant une analyse effectuée par une entreprise engagée par le parti de Bolsonaro, la plainte affirme que la suppression de ces votes donnerait la victoire à Bolsonaro.

Répondant à la pétition de Bolsonaro, les autorités électorales ont déclaré que puisque les mêmes machines à voter ont été utilisées lors du premier tour des élections, Bolsonaro et son parti doivent modifier leur plainte pour inclure ces résultats afin que le processus puisse faire son chemin devant les tribunaux, affilié CNN Le Brésil a signalé.

Alexandre Moraes, juge en chef de la Cour suprême électorale, a donné à Bolsonaro et à ses pétitionnaires 24 heures pour modifier leur soumission.

Les élections houleuses du mois dernier se sont déroulées dans un climat politique tendu et polarisé au Brésil, aux prises avec une inflation élevée, une croissance limitée et une pauvreté croissante.

Lula da Silva a reçu plus de 60 millions de voix – selon le décompte final de l’autorité électorale – le plus de l’histoire du Brésil et battant son propre record de 2006.