Bolsonaro demande une prolongation de visa américain alors que le Brésil enquête sur lui

Jair Bolsonaro, l’ancien président du Brésil assiégé, a demandé un visa touristique de six mois qui lui permettrait de continuer à vivre aux États-Unis alors qu’il fait face à un péril juridique croissant au Brésil. La demande de Bolsonaro a été reçue par les autorités américaines de l’immigration vendredi, l’avocat Felipe Alexandre, qui le représente dans son processus de demande de visa, a confirmé au Washington Post dans un communiqué.

Le type de visa avec lequel Bolsonaro, un proche allié de l’ancien président Donald Trump, est entré aux États-Unis n’est pas connu du public. Il voyageait peut-être avec un visa A-1 réservé aux diplomates et aux chefs d’État, qui aurait expiré le jour de son départ et comprenait un délai de grâce de 30 jours.

Cette période aurait pris fin lundi.

Bolsonaro est parti pour la Floride le 30 décembre avant que le président nouvellement élu Luiz Inacio Lula de Silva ne prête serment.

La présence de l’ancien président aux États-Unis a suscité des appels croissants de la part des législateurs démocrates pour que le gouvernement annule son visa afin qu’il puisse faire face à des enquêtes depuis son mandat et, plus récemment, pour les récentes émeutes liées aux élections à Brasilia.

“Les États-Unis ne doivent pas lui fournir un abri, ni à aucun autoritaire qui a inspiré une telle violence contre les institutions démocratiques”, ont écrit 41 démocrates de la Chambre dans une lettre du 12 janvier au président Biden.

L’enquête sur l’insurrection au Brésil augmente le risque juridique de Bolsonaro

Le 8 janvier, des milliers de ses partisans radicaux ont pris d’assaut et saccagé le Congrès national du Brésil, sa Cour suprême et le palais présidentiel, un assaut qui ressemblait à l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain. Il a été l’une des attaques les plus graves contre la démocratie brésilienne depuis le coup d’État militaire de 1964.

Quelques jours après les attaques, que le président Biden et les dirigeants du monde entier ont condamnées, la Cour suprême du Brésil a déclaré qu’elle enquêterait pour savoir si Bolsonaro avait incité la foule d’extrême droite.

Des milliers de personnes qui soutiennent l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont violé le Congrès national, la Cour fédérale suprême et le bureau présidentiel du pays le 8 janvier (Vidéo : Joe Snell/The Washington Post, Photo : ANDRE BORGES/EPA-EFE/Shutterstock/The Washington Post)

Bien que Bolsonaro ait condamné la violence du 8 janvier et nié tout rôle dans celle-ci, il a passé ses quatre années au pouvoir à semer le doute dans le système électoral brésilien et à répandre des affirmations sans fondement selon lesquelles il était sujet à la fraude. Il a traité Lula de « voleur » et a suggéré que ses adversaires pourraient essayer de voler l’élection.

Les procureurs, dans leur demande d’enquête sur Bolsonaro, ont cité une vidéo qu’il a publiée sur Facebook le 10 janvier et qui remettait en cause sa défaite électorale. Bien qu’il ait été publié deux jours après les émeutes et supprimé un jour plus tard, les procureurs ont fait valoir qu’il aurait “le pouvoir d’inciter à de nouveaux actes d’insurrection civile”.

Bolsonaro fait également face à plusieurs affaires pénales qui couvrent des actes répréhensibles présumés au cours de ses quatre années d’administration. Parmi eux, avait rapporté précédemment le Washington Post, il y avait des allégations d’ingérence dans la police fédérale, de diffusion de désinformation sur la fiabilité du système électoral brésilien et de fuite d’informations classifiées.

Ils incluent également ses déclarations sur la pandémie, dans lesquelles il a à plusieurs reprises rejeté le covid-19 comme une « petite grippe » et répandu le scepticisme et la désinformation sur les vaccins. Le Brésil a subi l’une des épidémies les plus importantes et les plus meurtrières au monde.

Mais alors que des enquêtes menaçaient sur le dirigeant brésilien de droite, qui a été surnommé “l’atout des tropiques”, il s’est enfui vers le Sunshine State.

Le 7 janvier, l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a accueilli des partisans à l’extérieur de la maison où il séjourne près de Disney World à Kissimmee, en Floride (Vidéo : Tim Craig/The Washington Post)

La nouvelle vie de Bolsonaro en tant qu’homme de Floride: courses de restauration rapide et selfies

Il a trouvé refuge à Kissimmee, une station balnéaire proche de Disney World, où il a vécu dans la maison d’un ancien combattant d’arts martiaux. Il a été aperçu en train de manger seul au Kentucky Fried Chicken et de poser pour des selfies avec des fans adorateurs qui se présentent à la maison où il séjourne.

Bolsonaro n’a donné aucune indication sur la durée de son séjour en Floride, un État qui a longtemps servi de refuge aux dirigeants étrangers fuyant les troubles politiques ou juridiques chez eux.

Dans une récente interview avec CNN Brasil, il a suggéré qu’il reviendrait au Brésil ce mois-ci. Mais une personne familière avec sa pensée qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de plans privés a précédemment déclaré au Post que l’ex-président restait préoccupé par son éventuelle arrestation au Brésil.