Bolsonaro défie à nouveau les attentes et se dirige vers le deuxième tour contre Lula

RIO DE JANEIRO – Pendant des années, les opposants se sont appuyés sur une explication facile pour expliquer comment un homme comme Jair Bolsonaro – profane, homophobe, porté aux théories du complot – aurait pu remporter la présidence du plus grand pays d’Amérique latine. Le récit soutenait qu’un une séquence d’événements extraordinaires et inhabituels menant aux élections de 2018 a propulsé l’ascension de l’ancien capitaine de l’armée de droite avec un penchant inhabituel pour la dictature militaire brésilienne. Une enquête tentaculaire sur la corruption avait entaché une grande partie de la classe politique brésilienne – mais pas Bolsonaro. L’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva a été emprisonné et interdit de se présenter à la présidence. Et enfin, des semaines avant le vote, est venu un coup de couteau sur la campagne électorale. Qu’est-ce qui ne l’a pas tué a insufflé une nouvelle vie à son offre d’outsider.

Sa présidence a semblé confirmer l’affirmation. Les sondages ont constamment montré des taux de désapprobation élevés alors qu’il passait de controverse en controverse et de crise en crise. Tout cela semblait indiquer une perte probable au premier tour pour Bolsonaro dimanche – une correction de ce que les critiques espéraient être une aberration historique.

Mais Bolsonaro a encore une fois défié les attentes.

Bolsonaro et Lula se dirigent vers le second tour des élections au Brésil

Non seulement il a surpassé les sondages dimanche, remportant 43% des voix et un second tour contre son rival Lula, mais ses alliés ont fait des gains inattendus à travers le pays. Son parti est maintenant le plus grand dans les deux chambres du Congrès. Les candidats soutenus par Bolsonaro a gagné 14 sièges au Sénat, une chambre auparavant hostile au président. Les alliés de Lula n’en ont remporté que huit.

Dans les États cruciaux de São Paulo et de Rio de Janeiro – qui abritent ensemble un quart de la population – les alliés ont fait preuve d’une force similaire. À Rio, le gouverneur Cláudio Castro a remporté près de 60 % des voix pour vaincre son adversaire de gauche. Et à São Paulo, l’État d’origine de Lula, où l’ancien gouverneur João Doria s’est fréquemment affronté avec Bolsonaro au sujet de sa réponse au coronavirus, le candidat du président a battu celui de Lula pour prendre l’avantage avant un deuxième tour.

“Nous avons déjà ce dont nous avons besoin pour libérer le Brésil de l’autoritarisme, de la corruption et de l’injustice qui nous exaspèrent”, a tweeté Bolsonaro lundi. « Un changement plus profond est déjà en train de s’amorcer ! Ce ne sont pas les gens qui devraient avoir peur.

Au lieu de confirmer La faiblesse de Bolsonaro, les retours de dimanche ont montré sa force surprenante. Le Brésil a clairement indiqué qu’il ne revient pas aux politiques et aux dirigeants de gauche qui le gouvernaient avant son arrivée au pouvoir.

Ce que vous devez savoir sur les élections au Brésil

“Le bolsonarismo est fort et représente des millions de Brésiliens, s’enracinant et se répandant dans la société brésilienne”, a déclaré l’Université fédérale de São Paulo. la sociologue Esther Solano, qui étudie les partisans du président. “Le bolsonarismo est venu pour rester et pourrait même aller au-delà de Bolsonaro.”

Le président semble toujours se diriger vers la défaite au second tour le 30 octobre. Lula, qui brigue son troisième mandat de président brésilien, a battu Bolsonaro au premier tour par plus de 6 millions de voix, remportant plus de 48 % de l’électorat. Il n’était qu’à 2 millions d’euros d’obtenir les 50% dont il avait besoin pour gagner au premier tour. Les sondages, s’il faut les croire, projettent toujours un second tour la victoire.

Le pays reste très polarisé, tiraillé entre deux géants politiques tirés en partie par inimitié personnelle et mutuelle. Mais une majorité d’électeurs ont toujours déclaré qu’ils ne voteraient pas pour Bolsonaro. Sa rhétorique belliqueuse, son rejet d’une pandémie qui a tué plus de 686 000 Brésiliens, ses actes de guerre politique contre des opposants idéologiques – tout cela reste un handicap à l’approche du second tour.

Mais le mouvement de Lula et ses partisans semblaient néanmoins vaincus face à un Brésil qu’ils ne reconnaissaient pas et à un résultat auquel ils ne s’attendaient pas.

“J’ai déjà pleuré”, a déclaré Larissa Paglia, 28 ans, sur l’Avenida Paulista à São Paulo dimanche soir. « Nous ne nous attendions pas à ce résultat. Même si c’est bon pour nous, on ne s’y attendait pas.

Les historiens ont été moins surpris. Le Brésil a une réputation internationale pour une certaine approche libertine de la vie – Carnaval, bikinis string, le travail de cire brésilien – mais en vérité c’est un pays profondément conservateur où les mouvements de droite ont longtemps trouvé une forte clientèle en faisant appel aux valeurs chrétiennes.

Bolsonaro contre Lula : un référendum sur la jeune démocratie brésilienne

Les partisans du bolsonarisme – avec son appel aux libertés individuelles et sa valorisation du vaste intérieur conservateur du pays – reflètent une grande partie de ce discours, a déclaré Pedro Doria, journaliste et historien. De la même manière que l’ancien président Donald Trump a puisé dans les sources historiques de ressentiment aux États-Unis, Bolsonaro a trouvé sa base en canalisant les griefs et les peurs latents.

“Ces idées sont profondément enracinées au Brésil”, a-t-il déclaré. “Parfois, nous croyons que ces idées ont disparu, mais la pensée politique n’est pas quelque chose d’abstrait que les intellectuels peignent dans les universités, mais les idées que les gens transmettent à leurs enfants sur ce à quoi ils pensent que la société devrait ressembler.”

« Cette façon de penser conservatrice est profondément ancrée au Brésil ; il n’a jamais été mort.

Maintenant, le mouvement est sur le point de façonner les événements dans le pays pour les années à venir. Sept des anciens membres du cabinet de Bolsonaro, dont certains ont mis en œuvre certaines de ses initiatives politiques les plus controversées, ont été élus au Congrès.

L’un était l’ancien ministre de l’environnement Ricardo Salles, qui a supervisé le démantèlement des institutions qui ont protégé l’Amazonie. Un autre était Eduardo Pazuello, qui a mis en œuvre les politiques anti-coronavirus de Bolsonaro au ministère de la Santé. Une autre était Damares Alves, sa ministre des femmes, de la famille et des droits humains, qui a passé une grande partie de son temps à mener des batailles de guerre culturelle.

Dans l’État du Mato Grosso, Luiz Henrique Mandetta – un ministre de la Santé qui s’est opposé à Bolsonaro au sujet du président recommandant des médicaments non éprouvés pour traiter le coronavirus – a été vaincu par l’un des anciens et fidèles ministres de Bolsonaro.

“Même si Bolsonaro perd, le mouvement qu’il a dirigé jusqu’à présent restera une force puissante”, a déclaré le politologue Matias Spektor, professeur de relations internationales à la Fondation Getulio Vargas. “Cela freinerait les ambitions d’une administration Lula car elle serait capable de bloquer et de rendre plus difficile tout mouvement.”

La droite brésilienne est désormais dominée par le bolsonarismo. Ce qui restait de la droite modérée, a déclaré l’analyste politique et chroniqueur Fábio Zanini, a été « décimé » lors du vote de dimanche. Bolsonaro est le porte-drapeau incontesté.

“Il a pu répéter une partie de ce qu’il avait fait en 2018”, a-t-il déclaré. “C’est le gars que les Brésiliens conservateurs considèrent maintenant comme leur représentant.”