Bolsonaro contre Lula : les gros enjeux du second tour de l’élection présidentielle au Brésil

Les électeurs brésiliens décideront dimanche lequel des deux rendez-vous politiques de longue date ils veulent réintégrer la plus haute fonction élective du pays : le titulaire Le président Jair Bolsonaro, un homme fort d’extrême droite, ou l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, un gauchiste qui a servi pendant deux mandats de 2003 à 2010.

Ce sera le deuxième tour de scrutin ce mois-ci, après qu’aucun des candidats n’a obtenu 50% des voix lors d’une élection présidentielle plus serrée que prévu le 2 octobre. Et cela met en place un choix déterminant pour le Brésil qui pourrait avoir des répercussions majeures pour le pays – le plus grand d’Amérique du Sud – et du monde.

Chez nous, le sort de la démocratie brésilienne pourrait bien dépendre du résultat. Bolsonaro, qui a été élu président pour la première fois en 2018, a été surnommé le “Trump of the Tropics” et a reflété le langage de Trump sur la fraude électorale à l’approche de la course de dimanche. (Atout aussi approuvé Bolsonaro pour un second mandat le mois dernier.)

Avant la campagne électorale, les tendances autoritaires de Bolsonaro – jamais exactement latentes – sont devenues encore plus prononcées : en 2021, il a déclaré aux dirigeants évangéliques qu’il prévoyait “trois alternatives pour mon avenir : être arrêté, tué ou gagner”, et a annoncé qu’il ne le ferait pas. ne reconnaissent plus les décisions de l’un des juges de la Cour suprême du Brésil.

Une telle rhétorique a fait craindre qu’en cas de perte de Bolsonaro – ce que les sondages et les résultats du premier tour des élections indiquent tous deux être le résultat le plus probable – il pourrait faire un jeu désespéré pour conserver le pouvoir, un jeu qui pourrait conduire à la violence de la foule sur le modèle de l’émeute du 6 janvier aux États-Unis. Plus inquiétant encore, un expert à qui j’ai parlé a suggéré qu’une victoire de Bolsonaro pourrait être le début d’une spirale descendante à la hongroise pour la démocratie brésilienne au sens large.

À l’échelle mondiale, entre-temps, le résultat des élections de dimanche pourrait être un moment critique pour les efforts de lutte contre le changement climatique. Sous Bolsonaro, la déforestation de l’Amazonie brésilienne s’est accélérée ; une victoire de da Silva, souvent appelé « Lula », pourrait inverser cette tendance – une bonne nouvelle pour la plus grande forêt tropicale du monde et un puits de carbone vital.

Les forces pro-démocratie sont prudemment optimistes : Lula a mené Bolsonaro, 48,4 % contre 43,2 %, lors du premier tour de scrutin au début du mois, et les sondages suggèrent que l’écart pourrait se creuser avec seulement deux candidats dans la course.

Ce n’est en aucun cas une chose sûre, cependant; La course présidentielle de 2022 au Brésil est probablement “la course la plus proche que nous ayons jamais vue depuis que le Brésil est devenu une démocratie en [the] années 1980 », m’a dit cette semaine Guilherme Casarões, professeur de sciences politiques à la Fundação Getulio Vargas au Brésil.

Un sondage raté – avec Bolsonaro et ses alliés surperformant leur soutien projeté au premier tour – ajoute également une certaine incertitude aux derniers jours de la course, bien que deux experts avec qui j’ai parlé aient déclaré qu’un degré d’erreur similaire n’est pas aussi probable dans le second tour.

Casarões m’a dit qu’il croyait que Lula finirait par gagner. Mais, a-t-il dit, «nous avons déjà eu des appels rapprochés, mais pas comme ça. Donc, celui qui gagne gagnera avec une très faible marge d’environ 2 à 3 % ».

Une victoire de Lula conclurait un retour spectaculaire pour l’ancien président, qui a été condamné à 22 ans de prison pour corruption et a purgé plus d’un an et demi avant sa libération en novembre 2019 pour des raisons de procédure régulière. Aujourd’hui âgé de 77 ans, Lula reste une figure singulière de la politique brésilienne, celle que Barack Obama a un jour décrite comme “l’homme politique le plus populaire sur Terre”. Son élection défierait également une tendance mondiale de recul démocratique – et renforcerait une tendance régionale de candidats de gauche couronnés de succès.

S’il est élu pour un troisième mandat, cependant, il devra encore faire face à un titulaire apparemment déterminé à conserver le pouvoir, ainsi qu’à un pays historiquement polarisé et à un Congrès hostile avec un fort contingent pro-Bolsonaro.

La menace de Bolsonaro pour la démocratie est bien réelle

Sous Bolsonaro, le Brésil a basculé vers la droite. Mais sa réélection pourrait pousser le Brésil – la quatrième plus grande démocratie du monde – dans une direction bien plus sombre. Un deuxième mandat de Bolsonaro pourrait voir le Brésil s’enfoncer davantage dans l’autoritarisme, selon les experts, d’une manière devenue trop familière à l’échelle mondiale.

Selon Freedom House, qui surveille l’état de la démocratie mondiale, les régimes autoritaires continuent d’exercer leur avantage dans des endroits comme la Hongrie, la Russie, la Chine et au-delà. De la même manière que l’extrême droite américaine a commencé à idolâtrer le président hongrois Viktor Orbán, a déclaré Casarões, Bolsonaro “admire et admire vraiment Orbán et Poutine”.

S’il est réélu, “Bolsonaro pourra contrôler le Congrès, il essaiera de remplir les tribunaux, il essaiera de destituer certains juges qui sont devenus ses ennemis”, m’a dit Casarões. “L’horizon ressemble vraiment à la Hongrie.” Pendant ce temps, il a déclaré : “Si Lula gagne, cela va dynamiser le système politique de telle manière qu’il sera probablement un peu plus résistant”.

Mais Bolsonaro n’est pas prêt à partir tranquillement s’il perd dimanche. Déjà à l’approche des élections, m’ont dit des experts, la violence politique au Brésil a augmenté ; selon une analyse, il y a eu au moins 45 homicides à motivation politique cette année au Brésil.

Cette violence, m’a dit Colin Snider, professeur d’histoire à l’Université du Texas à Tyler qui se spécialise au Brésil, « a été à peu près unilatérale » et conduite par les partisans de Bolsonaro ; selon Guilherme Boulos, un candidat de gauche au Congrès brésilien qui a remporté son élection au début du mois, les “discours agressifs et irresponsables de Bolsonaro ont aggravé un climat de violence et encouragé des millions de partisans à travers le Brésil à affronter violemment ceux qui ne sont pas d’accord avec eux”.

Bolsonaro a également répandu des théories du complot sans fondement et radicales sur la fraude électorale potentielle dans la perspective des élections, et a fait de fréquentes proclamations sur son invincibilité politique ; dans un discours prononcé le jour de l’indépendance du Brésil l’année dernière, il a déclaré à ses partisans que “seul Dieu me renversera”.

Ce faisant, selon Snider, Bolsonaro a “attisé les flammes parmi ces électeurs sur la possibilité que toute élection dans laquelle il ne gagne pas soit illégitime, ce qui bien sûr semble un peu familier”.

Cela a suffi à susciter des inquiétudes aux États-Unis ; le mois dernier, le Sénat américain a adopté une résolution non contraignante “exhortant le gouvernement du Brésil à veiller à ce que les élections d’octobre 2022 se déroulent de manière libre, équitable, crédible, transparente et pacifique”, et appelant à un réexamen de l’aide au Brésil devrait un gouvernement arrivé au pouvoir « par des moyens non démocratiques, y compris un coup d’État militaire ».

Le Pentagone a également été en contact avec ses homologues brésiliens avant les élections d’octobre, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, faisant remarquer en juillet qu’il est « particulièrement vital pour les militaires de remplir leur rôle de manière responsable pendant les élections ».

De telles inquiétudes ne sont pas exactement déraisonnables : Bolsonaro, un ancien capitaine de l’armée, a beaucoup fait pour s’aligner sur l’armée brésilienne et amener des membres des forces armées du pays au gouvernement, et le Brésil était auparavant gouverné par une dictature militaire, qui était au pouvoir. de 1964 à 1985.

En juillet de l’année dernière, tout en annonçant sa candidature à la réélection, Bolsonaro a également déclaré à ses partisans : « L’armée est de notre côté. C’est une armée qui n’accepte pas la corruption, n’accepte pas la fraude. C’est une armée qui veut de la transparence.

Malgré ces préoccupations, cependant, un coup d’État pur et simple pourrait ne pas être la plus grande menace; comme Ellen Ioanes de Vox l’a expliqué avant le premier tour de scrutin au début du mois, “les conditions d’un coup d’État militaire ne sont tout simplement pas réunies”.

Snider est d’accord, bien qu’il stipule que vous “ne pouvez pas entièrement” exclure l’implication de l’armée. Au lieu de cela, il a déclaré: “Je pense que ce qui me semble le plus probable serait que Bolsonaro ne reconnaisse pas la victoire et que ses partisans descendent dans la rue et fassent peut-être quelque chose d’imprudent.”

Si cela se produit, souligne Casarões, un taux considérablement plus élevé de possession d’armes à feu parmi les plus fervents partisans de Bolsonaro pourrait aggraver la violence post-électorale, et l’intervalle entre l’élection de dimanche et l’investiture le 1er janvier 2023 posera un risque particulier.

“Je veux croire que rien de plus grave ne va se passer”, a-t-il déclaré, mais “à en juger par ce [Bolsonaro] a dit et ce qu’il a fait, je pense qu’il est capable d’essayer de pousser le système politique à ses limites.

Le climat est en jeu dans le second tour des élections de dimanche

Pour autant que la démocratie brésilienne est à cheval sur l’élection de dimanche et ses conséquences immédiates, ce qui vient après l’inauguration pourrait être tout aussi conséquent : l’Amazonie brésilienne est effectivement sur le bulletin de vote.

Comme Benji Jones de Vox l’a expliqué en septembre, “l’avenir de la Terre dépend de l’Amazonie”, et cet avenir semble radicalement différent sous les gérances potentielles respectives de Lula et Bolsonaro.

Après près de quatre ans au pouvoir, Bolsonaro a déjà fait beaucoup de dégâts dans l’immense forêt tropicale, inversant une baisse de la déforestation commencée sous l’administration précédente de Lula. Comme l’écrit Jones, Bolsonaro en tant que président a “supprimé les mesures d’application, réduit les dépenses des agences scientifiques et environnementales, licencié des experts en environnement et poussé à affaiblir les droits fonciers autochtones, entre autres activités en grande partie à l’appui de l’industrie agroalimentaire”.

Malgré tous ces dégâts, quatre années supplémentaires pourraient être pires; comme la revue La nature a expliqué précédemment, l’écosystème de la forêt tropicale est en danger d’atteindre un «point de basculement» où des portions se transforment en spirale dans un environnement aride de type savane. Quatre années supplémentaires de Bolsonaro pourraient être la dernière poussée au bord du gouffre, nuisant davantage à un puits de carbone crucial, accélérant le changement climatique par la poursuite de la déforestation et dévastant un écosystème unique.

Lula, par comparaison, a signalé que, s’il est élu, il agira pour inverser les tendances de la déforestation en Amazonie brésilienne et mettre fin à l’exploitation minière illégale. “Le Brésil s’occupera du problème climatique comme jamais auparavant”, a-t-il déclaré en août. “Nous voulons être responsables du maintien du climat.”

Selon Snider, la protection de l’Amazonie est un domaine où Lula pourrait être particulièrement influent. Bien que le Congrès brésilien de droite, renforcé après les élections du début du mois, fasse probablement de la gouvernance un défi pour une éventuelle administration Lula, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites unilatéralement.

“La possibilité de revenir en arrière [deforestation] est raisonnable, et c’est l’une des principales questions en jeu qui n’est pas vraiment votée autant parce qu’il existe des instruments en place pour réprimer l’exploitation minière illégale », a déclaré Snider. “Il existe des mécanismes pour mieux surveiller cela, pour mieux réprimer et pénaliser ceux qui le font, ceux qui déforestent.”

Le gouvernement de Bolsonaro a également refusé de dépenser l’intégralité du budget du ministère de l’Environnement pour faire respecter les protections contre la déforestation ces dernières années, une autre chose qui pourrait changer sous Lula. Selon Christian Poirier, directeur de programme du groupe de défense à but non lucratif Amazon Watch, une présidence Lula pourrait « annuler les régressions brutales du régime Bolsonaro ».

Mais d’abord, les électeurs brésiliens se rendront aux urnes pour la deuxième fois en un mois, avec un résultat incertain de l’autre côté. Et quoi qu’il arrive ensuite, Snider m’a dit: “Bolsonaro est vraiment un joker.”