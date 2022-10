Bolsonaro contre Lula : l’élection au Brésil offre un écho intense à la guerre culturelle américaine

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Toxicité et polarisation définissent le discours national. Un côté considère l’autre comme des agents du péché et du satanisme sexistes, des larbins communistes attachés à l’endoctrinement gauchiste dans les écoles et à la capture socialiste de l’économie. L’autre voit ses adversaires pousser la nation sur la voie du fascisme et de la ruine, crachant le sectarisme, la misogynie et la violence en cours de route.

Alors que cela pourrait absolument être les États-Unis, nous parlons du Brésil, qui, dimanche, organisera le deuxième tour de scrutin de ses élections présidentielles. La lutte entre le président sortant d’extrême droite Jair Bolsonaro et l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva représente la confrontation la plus houleuse de l’histoire de la démocratie relativement jeune du Brésil. Et l’intensité idéologique affichée est un écho, mais aussi un prologue, des batailles à venir aux États-Unis.

Le sentiment de conflit existentiel a été amplifié par des interventions ailleurs : des démagogues illibéraux comme l’ancien président Donald Trump et le Premier ministre hongrois Viktor Orban sont des pom-pom girls enthousiastes de Bolsonaro. À Washington, pendant ce temps, des législateurs de gauche comme le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) ont mis en garde contre le risque que Bolsonaro subvertisse la démocratie brésilienne et lance même sa propre insurrection à la manière du 6 janvier si les sondages actuels s’avéraient exacts et que Lula gagnait. le jour des élections.

« Que le Brésil reflète la politique américaine ne devrait pas surprendre », écrit mon collègue Anthony Faiola dans un article à paraître. «Ce sont tous deux des pays du Nouveau Monde de la taille d’un continent aux prises avec des problèmes non résolus concernant la race et l’héritage de l’esclavage. Ils partagent des similitudes culturelles – des rodéos aux blocs de vote évangéliques – qui restent étrangères à la plupart des nations d’Europe occidentale.

“Tropical Trump” met la démocratie brésilienne au bord du gouffre

Ces questions de “guerre des cultures” – qui, oui, semblent souvent coupées et collées depuis les États-Unis, où vivent de nombreux influenceurs bolsonaristes – ont permis à Bolsonaro de faire cette course contre la concurrence, forçant Lula à nier avoir un pacte avec Satan, par exemple. pic.twitter.com/F8OBjdJl4C – Brian Winter (@BrazilBrian) 20 octobre 2022

Comme aux États-Unis, la dynamique est asymétrique. Alors que Lula se présente comme une figure plus inclusive désireuse de ramener des jours heureux et de réduire les tensions qui agitent la société brésilienne, Bolsonaro est un guerrier de la culture cracheur de feu, grondant le ressentiment envers les journalistes, les libéraux, les athées, les pauvres et les personnes LGBT. Comme Trump, même lorsqu’il était au pouvoir, Bolsonaro fulminait contre l’establishment politique et l’ordre en vigueur. Pendant des années, il a semé le doute sur l’intégrité du système électoral brésilien, s’est mis en colère contre les juges de la Haute Cour qui entravaient sa volonté et a exprimé sa nostalgie de l’époque de la dictature militaire de droite du pays.

Les partisans de Bolsonaro voient le retour possible de Lula – qui a été emprisonné pour des accusations de corruption qui ont ensuite été rejetées par une décision de la Cour suprême – comme un retour inacceptable d’un statu quo de gauche qu’ils cherchent à abandonner complètement. Lula, quant à lui, compte sur les votes des Brésiliens qui ne sont pas forcément séduits par son héritage politique, mais craignent davantage Bolsonaro. Au pouvoir de 2003 à 2010, Lula a présidé à un boom économique tiré par les matières premières que son gouvernement a réorienté par des programmes sociaux historiques qui ont sorti des millions de personnes de la pauvreté.

“Non seulement il a mis trois repas par jour dans les assiettes de millions de pauvres, mais ils ont également pu commencer à acheter des voitures, accéder à un prêt pour une maison, ce qui a encore plus revigoré l’économie”, a déclaré le journaliste Fernando Morais, l’auteur. de la biographie « Lula », à mes collègues.

Mais l’éclat du régime de Lula s’est estompé au milieu d’un ralentissement économique et d’un vaste scandale de corruption qui a impliqué une grande partie de l’establishment politique brésilien et a animé la montée au pouvoir de Bolsonaro.

“L’idée que le Brésil pourrait en quelque sorte revenir en arrière en élisant Lula et retrouver l’optimisme et la promesse du début du XXIe siècle a toujours semblé fantaisiste”, a écrit Brian Winter, rédacteur en chef d’Americas Quarterly. “Et même si Lula gagne, il sera enfermé par un Congrès, et en fait une société dans son ensemble, qui est nettement plus conservateur qu’il ne l’était lors de sa première présidence.”

Sorti de prison et en tête des sondages, Lula s’approche d’un retour politique complet

Bolsonaro, encore une fois un peu comme son compagnon de voyage Trump, n’est pas un feu de paille. « Le bolsonarismo a de solides racines dans la société », a déclaré Camila Rocha, une politologue brésilienne, au Financial Times. “[Even if he loses,] il pourra continuer le mouvement parce qu’il aura beaucoup d’argent et je pense qu’il essaiera de revenir dans quatre ans.

Il est loin d’être clair que Bolsonaro acceptera la défaite ce dimanche. Il préside un vaste domaine de ce que de nombreux analystes décrivent catégoriquement comme de la désinformation en ligne, alimentée en partie par des influenceurs partisans sur les réseaux sociaux. Les discussions sur le trucage des votes et la fraude abondent. Les tentatives de la Cour suprême de freiner la désinformation avant les élections ont mis l’institution et certains de ses juges en désaccord avec Bolsonaro et ses alliés, qui se considèrent comme les victimes d’une chasse aux sorcières de l’establishment.

Une lueur de ce qui pourrait arriver était visible le week-end précédent, lorsque Roberto Jefferson, ancien membre du Congrès et partisan de Bolsonaro, a tiré avec un fusil et lancé des grenades sur des policiers fédéraux qui tentaient de l’arrêter. Les officiers étaient venus le mettre en garde à vue après que Jefferson ait insulté un juge de la Cour suprême en ligne, violant les conditions de son assignation à résidence en cours pour avoir prétendument attaqué la démocratie par la désinformation en ligne. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Jefferson a déclaré qu’il s’opposait à la “tyrannie” et à “l’oppression” des juges.

“Ce que nous avons vu dimanche pourrait bien être le prélude à une nouvelle vague de violence politique, en particulier parmi les groupes qui n’accepteront pas le résultat des élections si le président Bolsonaro perd”, a déclaré Mauricio Santoro, politologue à l’Université d’État de Rio de Janeiro. , selon Reuters.

Bolsonaro a pris ses distances avec Jefferson, qui a été accusé de tentative de meurtre, et a condamné ses actions, mais Lula a saisi le moment. « La haine, la violence et le non-respect de la loi », a tweeté Lula. “Roberto Jefferson n’est pas seulement un criminel, il est l’un des principaux alliés de notre adversaire : il est le visage de tout ce que Bolsonaro représente.”

Les partisans locaux de Bolsonaro au QG Bolsonaro se disent convaincus qu’il va changer les choses à Minas – et dans tout le pays. Ils prédisent un score final de 51 à 49,5 %. Si Lula gagne “Je déménagerai en Finlande”, dit le pasteur Dhennis à gauche pic.twitter.com/5F540vNNif —Tom Phillips (@tomphillipsin) 26 octobre 2022

La nature fébrile du moment est telle que les analystes craignent qu’une victoire de Bolsonaro ne fasse qu’accélérer un processus d’érosion démocratique au Brésil. Oliver Stuenkel, expert en relations internationales à la Fondation Getulio Vargas à São Paulo, a noté que de nombreux hommes forts démocratiquement élus dans le monde n’ont été enhardis qu’après avoir été réélus. Considérez, a-t-il suggéré, Orban, ou Daniel Ortega du Nicaragua ou Hugo Chávez du Venezuela, « qui n’ont tous commencé à poursuivre des stratégies explicitement anti-démocratiques qu’après avoir été réélus – comme saper l’indépendance du pouvoir judiciaire, faire pression sur les médias ou bourrer l’anti -des chiens de garde contre la corruption avec des alliés.

Dans le cas du Brésil – et sans doute aussi des États-Unis – il y a une vaste population d’électeurs prêts à donner une chance à un tel nationalisme illibéral. “La démocratie brésilienne serait confrontée à une pression énorme si Bolsonaro devait triompher le 30 octobre”, a conclu Stuenkel.