Bolsonaro conteste les élections au Brésil et demande l’annulation des votes

BRASILIA, Brésil (AP) – Le président brésilien Jair Bolsonaro conteste sa défaite aux élections d’octobre et appelle l’autorité électorale à annuler les votes exprimés sur la plupart des machines à voter électroniques du pays, citant un bogue logiciel qui, selon des experts indépendants, n’a pas été le cas affecter la fiabilité des résultats.

Une telle action laisserait Bolsonaro avec 51% des votes valides restants – et une victoire à la réélection, a déclaré aux journalistes Marcelo de Bessa, l’avocat qui a déposé la demande de 33 pages au nom du président et de son Parti libéral.

L’autorité électorale a déjà déclaré la victoire de l’ennemi juré de Bolsonaro, l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, et des politiciens de premier plan, dont de nombreux alliés du président, ont accepté les résultats. Les manifestants dans les villes du pays ont fermement refusé de faire de même, en particulier avec Bolsonaro refusant de concéder.

Le chef du parti Valdemar Costa et un auditeur engagé par le parti ont déclaré aux journalistes à Brasilia que leur évaluation avait révélé que toutes les machines datant d’avant 2020 – près de 280 000 d’entre elles, soit environ 59 % du total utilisé lors du second tour du 30 octobre – manquaient de numéros d’identification individuels. dans les journaux internes.

Ni l’un ni l’autre n’ont expliqué comment cela aurait pu affecter les résultats des élections, mais ont déclaré qu’ils demandaient à l’autorité électorale d’invalider tous les votes exprimés sur ces machines.

La plainte a qualifié le bogue de “non-conformité irréparable due à un dysfonctionnement” remettant en cause l’authenticité des résultats.

Immédiatement après, Alexandre de Moraes, qui préside l’autorité électorale, a déclaré que le tribunal n’examinerait pas la plainte à moins que le parti ne propose un nouveau rapport dans les 24 heures qui inclurait les résultats du premier tour électoral du 2 octobre, dans lequel le libéral Le parti a remporté plus de sièges dans les deux chambres du Congrès que tout autre.

Le bogue n’était pas connu auparavant, mais les experts ont déclaré qu’il n’affectait pas non plus les résultats. Chaque machine à voter peut toujours être facilement identifiée par d’autres moyens, comme sa ville et sa circonscription électorale, selon Wilson Ruggiero, professeur d’ingénierie informatique et de systèmes numériques à l’École polytechnique de l’Université de Sao Paulo.

Diego Aranha, professeur agrégé de sécurité des systèmes à l’Université d’Aarhus au Danemark, qui a participé à des tests de sécurité officiels du système électoral brésilien, est d’accord.

“Cela ne compromet en rien la fiabilité ou la crédibilité”, a déclaré Ruggiero à l’Associated Press par téléphone. “Le point clé qui garantit l’exactitude est la signature numérique associée à chaque machine à voter.”

Bien que les machines n’aient pas de numéros d’identification individuels dans leurs journaux internes, ces numéros apparaissent sur les reçus imprimés qui indiquent la somme de tous les votes exprimés pour chaque candidat, a déclaré Aranha, ajoutant que le bogue n’a été détecté que grâce aux efforts déployés par l’électorat. pouvoir d’assurer une plus grande transparence.

La défaite de moins de deux points de Bolsonaro contre da Silva le 30 octobre était la marge la plus étroite depuis le retour à la démocratie du Brésil en 1985. Bien que le président n’ait pas explicitement crié au scandale, il a refusé de concéder sa défaite ou de féliciter son adversaire, laissant aux partisans la possibilité de tirer leurs propres conclusions.

Beaucoup ont protesté sans relâche, alléguant des fraudes électorales et exigeant l’intervention des forces armées.

Des dizaines de supporters de Bolsonaro se sont rassemblés devant la conférence de presse mardi, vêtus du drapeau vert et jaune du Brésil et scandant des chansons patriotiques. Certains ont verbalement attaqué et bousculé des journalistes essayant d’entrer dans la salle.

Bolsonaro a passé plus d’un an à affirmer que le système de vote électronique brésilien était sujet à la fraude, sans jamais présenter de preuves.

Le Brésil a commencé à utiliser un système de vote électronique en 1996 et les experts en sécurité électorale considèrent que ces systèmes sont moins sûrs que les bulletins de vote en papier marqués à la main, car ils ne laissent aucune trace papier vérifiable. Mais le système brésilien a été examiné de près par des experts nationaux et internationaux qui n’ont jamais trouvé de preuve qu’il était exploité pour commettre des fraudes.

Le président du Sénat, Rodrigo Pacheco, a déclaré mardi après-midi que les résultats des élections étaient “incontestables”.

Bolsonaro est presque complètement isolé dans la résidence officielle depuis sa défaite le 30 octobre, invitant à de nombreuses spéculations quant à savoir s’il est découragé ou complote pour s’accrocher au pouvoir.

Dans une interview accordée au journal O Globo, le vice-président Hamilton Mourão a attribué l’absence de Bolsonaro à l’érysipèle, une infection cutanée sur ses jambes qui, selon lui, empêche le président de porter des pantalons.

Mais son fils Eduardo Bolsonaro, un législateur fédéral, a été plus direct.

« Nous nous sommes toujours méfiés de ces machines. … Nous voulons un audit massif », a déclaré le jeune Bolsonaro la semaine dernière lors d’une conférence à Mexico. “Il existe des preuves très solides pour ordonner une enquête sur les élections au Brésil.”

Pour son audit, le Parti libéral a engagé le Legal Vote Institute, un groupe qui a critiqué le système actuel, affirmant qu’il défie la loi en ne fournissant pas un enregistrement numérique de chaque vote individuel.

Dans un rapport séparé présenté plus tôt ce mois-ci, l’armée brésilienne a déclaré qu’il y avait des failles dans les systèmes électoraux du pays et proposé des améliorations, mais n’a pas étayé les allégations de fraude de certains partisans de Bolsonaro.

Les analystes ont suggéré que les forces armées, qui ont été un élément clé de l’administration de Bolsonaro, ont peut-être maintenu un semblant d’incertitude sur la question pour éviter de déplaire au président. Dans une déclaration ultérieure, le ministère de la Défense a souligné que s’il n’avait trouvé aucune preuve de fraude lors du décompte des voix, il ne pouvait exclure cette possibilité.

Biller a rapporté de Rio de Janeiro. L’écrivain de l’Associated Press Mark Stevenson à Mexico a contribué à ce rapport.

David Biller et Carla Bridi, The Associated Press