Bolsonaro claque l’enquête sur ses attaques contre le système électoral brésilien et menace d’agir en dehors de la constitution

L’enquête contre Bolsonaro a été approuvée mercredi par le juge de la Cour suprême du Brésil, Alexandre de Moraes. Le président a abordé le développement quelques heures plus tard dans une interview sur YouTube, et n’a pas caché sa colère face à la situation.



« Cette enquête n’est pas dans les limites de la constitution, donc l’antidote à cela n’est pas non plus dans les limites de la constitution », a-t-il dit, sans préciser quelles actions il envisageait de prendre.

Bolsonaro, qui a l’intention de briguer un deuxième mandat présidentiel en 2022, a déclaré à plusieurs reprises que l’élection pourrait être truquée contre lui en raison des vulnérabilités présumées du système de vote purement électronique du pays. Cependant, il n’a présenté aucune preuve convaincante à l’appui de ses affirmations.

Le chef de l’Etat souhaite l’introduction de reçus imprimés spéciaux, qui pourraient être comptés manuellement si les résultats du vote électronique sont contestés.

Le président a déjà menacé de ne pas accepter le résultat des élections de l’année prochaine si les changements ne sont pas mis en œuvre. La semaine dernière, Bolsonaro a appelé ses partisans à descendre dans la rue et à exiger une trace écrite des élections, ce qui a entraîné de grandes manifestations dans plusieurs villes.

Un comité du Congrès doit voter jeudi sur la proposition du président, mais les analystes affirment que les chances que les reçus imprimés soient acceptés restent très minces.

Les cotes de Bolsonaro n’ont cessé de baisser tout au long de la pandémie, le Brésil étant devenu l’un des pays les plus touchés au monde, avec plus de 20 millions de cas confirmés de Covid-19 et plus de 560 000 décès.

Le mois dernier, une enquête du sondeur Datafolha a révélé que 51% des Brésiliens désapprouvaient la politique du président – ​​le pire résultat pour Bolsonaro depuis son entrée en fonction en 2019.

