Bolsonaro brise le silence électoral, “autorise” la transition sans reconnaître sa défaite

Jair Bolsonaro a rompu son silence de près de deux jours sur sa défaite à l’élection présidentielle de dimanche.

Bolsonaro a perdu l’élection par une marge de 2,1 millions de voix face à son rival Luiz Inacio Lula da Silva.

Lors d’un point de presse, Bolsonaro a déclaré qu’il continuerait à respecter la constitution.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a “autorisé” mardi la transition vers un nouveau gouvernement, sans reconnaître sa défaite face à son rival de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Bolsonaro, 67 ans, a rompu deux jours de silence après sa défaite contre Lula dimanche, qui a déclenché les protestations de ses partisans à travers le pays et attisé la crainte qu’il n’accepte pas le résultat.

Dans un discours qui a duré un peu plus de deux minutes, le président sortant d’extrême droite n’a ni reconnu sa défaite, ni félicité Lula pour sa victoire.

Bolsonaro a commencé par remercier les 58 millions de Brésiliens qui ont voté pour lui, avant de commenter que les barrages routiers érigés par ses partisans à travers le pays étaient “le fruit de l’indignation et d’un sentiment d’injustice face au déroulement du processus électoral”.

“Les manifestations pacifiques seront toujours les bienvenues”, a-t-il dit, ajoutant que les gens ne devraient pas être empêchés d’aller et venir.

“En tant que président de la République et citoyen, je continuerai à respecter notre constitution”, a-t-il déclaré, avant de remettre la tribune à son directeur de cabinet Ciro Noguiera, qui a déclaré que Bolsonaro avait “autorisé” le processus de “démarrage de la transition”.

Le Parti des travailleurs de Lula a annoncé mardi que son vice-président élu Geraldo Alckmin dirigerait le processus de transition qui commencerait jeudi. Lula sera inauguré pour son troisième mandat de président le 1er janvier.

– Pas d’appel de concession –

L’apparition de Bolsonaro, bien que succincte, a couronné deux jours de tensions sur la façon dont il réagirait à une perte aussi faible après des mois de fraude présumée dans le système électoral.

“N’importe où ailleurs dans le monde, le président vaincu m’aurait appelé pour reconnaître sa défaite”, a déclaré Lula dans son discours de victoire devant une mer euphorique de supporters vêtus de rouge à Sao Paulo dimanche soir.

Bolsonaro est resté silencieux alors même que des alliés clés reconnaissaient publiquement sa perte, y compris le puissant président de la chambre basse du Congrès, Arthur Lira.

La police fédérale des autoroutes (PRF) a signalé mardi plus de 250 blocages de routes totaux ou partiels dans au moins 23 États par des partisans de Bolsonaro, qu’ils tentaient de disperser, tirant dans certains cas des gaz lacrymogènes sur des manifestants.

Les manifestants arborant le jaune et le vert du drapeau brésilien, que le président sortant a adopté comme le sien, ont déclaré qu’ils n’accepteraient pas le résultat de l’élection.

“Nous n’accepterons pas de perdre ce que nous avons gagné, nous voulons ce qui est écrit sur notre drapeau, ‘ordre et progrès’. Nous n’accepterons pas la situation telle qu’elle est”, a déclaré à l’AFP Antoniel Almeida, 45 ans, lors d’une manifestation à Barra Mansa. , Rio de Janeiro.

Lundi soir, le juge Alexander de Moraes de la Cour suprême a ordonné à la police de disperser immédiatement les blocages. Il agissait en réponse à une demande d’une fédération de transport qui se plaignait de perdre des clients.

– ‘La force de nos valeurs’ –

Bolsonaro est devenu le premier président sortant au Brésil à ne pas être réélu dans l’ère post-dictature après un mandat de quatre ans au cours duquel il a été critiqué pour sa gestion désastreuse de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 680 000 morts au Brésil.

Il a également suscité des critiques pour ses commentaires au vitriol, son style polarisant et ses attaques contre les institutions démocratiques et ses alliés étrangers.

Bolsonaro a profité de son bref discours pour réfléchir à son mandat et a déclaré que la victoire d’une majorité de candidats de droite au Congrès “montre la force de nos valeurs : Dieu, la patrie, la famille et la liberté”.

“Nos rêves sont plus vivants que jamais. Même face au système, nous avons surmonté une pandémie et les conséquences d’une guerre”, a déclaré Bolsonaro, faisant référence à la guerre de la Russie contre l’Ukraine, qui s’est répercutée dans le monde entier avec la hausse des prix et les inquiétudes. d’une crise alimentaire majeure. “J’ai toujours été qualifié d’antidémocratique et contrairement à mes accusateurs, j’ai toujours joué dans les limites de la constitution.”

– Lula se met au travail –

Le drame post-électoral fait suite à une campagne électorale sale et conflictuelle entre Bolsonaro et Lula, qui revient au pouvoir dans un retour dramatique.

Président du Brésil entre 2003 et 2010, Lula est tombé en disgrâce dans un scandale de corruption qui l’a conduit en prison avant que sa condamnation ne soit annulée en raison de la partialité du juge principal. Cependant, il n’a pas été exonéré.

Le résultat des élections a montré à quel point le pays est polarisé entre les deux dirigeants très différents.

Lula a marqué 50,9% contre 49,1% pour Bolsonaro – la marge la plus étroite de l’histoire moderne du Brésil.

Avec une énorme liste de choses à faire, Lula est passé à l’action, rencontrant le président argentin Alberto Fernandez à Sao Paulo et tenant une série d’appels téléphoniques avec le président américain Joe Biden, le français Emmanuel Macron, l’allemand Olaf Scholz, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et d’autres. .