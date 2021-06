Le décret présidentiel indiquait que des troupes seraient envoyées dans les États du Para, de l’Amazonas, du Mato Grosso et de Rondonia, et que leur déploiement durerait jusqu’à la fin août. L’ordre ne précisait pas le nombre de soldats impliqués, ni le coût de l’opération.

Le vice-président Hamilton Mourao a signalé plus tôt ce mois-ci que la mission pourrait être prolongée.

L’ordre marque la troisième fois que le gouvernement de Bolsonaro envoie des troupes pour protéger l’Amazonie. Des milliers de soldats avaient déjà été dépêchés dans le cadre de « Opération Brésil Vert », le déploiement le plus récent se terminant en avril.

La forêt tropicale a souffert d’une forte augmentation de la déforestation au cours des dernières années. En 2020, l’exploitation forestière illégale et d’autres activités destructrices ont atteint un niveau sans précédent depuis plus d’une décennie. En mai, la déforestation a augmenté de 67% par rapport au même mois de l’année précédente, selon les données officielles.

Les critiques ont accusé à plusieurs reprises Bolsonaro de ne pas en faire assez pour protéger l’Amazonie. Selon le MapBiomas Project, un réseau de chercheurs en environnement, 98,9% de la déforestation est effectuée illégalement, mais le gouvernement brésilien a infligé des amendes dans seulement 5% de ces cas.

Marcio Astrini, secrétaire exécutif de l’Observatoire du climat, une alliance d’organisations à but non lucratif axées sur l’environnement, a déclaré que le dernier déploiement de troupes de Bolsonaro ne sert que de « écran de fumée » qui permettra à son gouvernement de prétendre prendre une position plus dure sur la déforestation.

Il a en outre accusé Bolsonaro d’avoir mis en œuvre des politiques qui ont « détruit » la capacité de l’État à surveiller les opérations de déforestation illégales, ajoutant que les régulateurs ont même cessé de détruire les machines utilisées pour l’exploitation forestière illégale.

Le gouvernement brésilien a récemment subi des pressions du président américain Joe Biden pour intensifier ses efforts pour préserver la forêt tropicale. Bolsonaro s’est plaint du manque de ressources nécessaires pour s’attaquer seul au problème et a demandé une aide extérieure.

Le déploiement des troupes intervient moins d’une semaine après que le ministre brésilien de l’Environnement Ricardo Salles a annoncé sa démission en réponse à une enquête en cours sur son implication présumée dans des opérations d’exploitation forestière illégales. Il a nié tout acte répréhensible.

