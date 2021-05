Bolsonaro accueille le chauffeur emprisonné de l’ex-star du Spartak Moscou Fernando avec un câlin à l’aéroport de Rio après avoir remercié Poutine pour sa libération (VIDEO)

Insistant sur le fait que la substance interdite – qui est légale au Brésil – était destinée au beau-père de son employeur appartenant au Spartak Moscou, Oliveira était détenu dans une prison de Kashira, à environ 115 km au sud de Moscou.

Il a été condamné à 20 ans de prison pour contrebande de contrebande, mais une équipe de journalistes compatriotes a attiré l’attention sur l’affaire dans leur pays d’origine, faisant pression sur les autorités locales pour qu’elles contactent leurs homologues russes et contribuent à faire d’Oliveira un homme libre. .

Bolsonaro avait publié une déclaration et une vidéo qui l’accompagnait confirmant que le chauffeur emprisonné rentrerait chez lui ce mercredi.

« Je vais donner [you] une nouvelle qui intéresse tous les Brésiliens: après une longue négociation, le gouvernement russe a annoncé la libération de Robson (Oliveira), qui a travaillé avec le footballeur, Fernando, « Bolsonaro a déclaré sur Twitter.

« Robson a passé deux ans en détention en Russie et aujourd’hui nous remercions le président Vladimir Poutine, l’ambassadeur de Russie au Brésil et notre ambassadeur en Russie. »

Faisant évidemment suite à sa promesse d’octobre dernier de mentionner le cas à Poutine, Bolsonaro était à nouveau un homme de parole quand Oliveira est arrivée à l’aéroport international de Galeao mercredi soir.

Mieux encore, Bolsonaro l’attendait dans les arrivées pour l’accueillir de nouveau dans la nation la plus peuplée d’Amérique du Sud.

Recevant Oliveira – qui a brandi un drapeau brésilien sur son épaule – avec un câlin, Bolsonaro a commenté que son administration a « toujours valorisé la liberté ».

« J’ai eu des contacts avec Poutine, qui voulait parler à l’ambassadeur, et il n’a pu signer le pardon de Robson qu’après la condamnation », a révélé le président.

«Sa peine était de 20 ans de prison … [and] plusieurs autorités sont entrées dans le processus. Notre ambassade a fait en sorte qu’il soit expulsé de la prison vers notre ambassade, « Bolsonaro a confirmé.

Félicitant les efforts de l’ambassade du Brésil en Russie et du ministre brésilien des Affaires étrangères Carlos Alberto França, Bolsonaro a de nouveau remercié le gouvernement russe.

« Nous ferions cela pour n’importe quel Brésilien dans une situation similaire, car la liberté pour nous n’a pas de prix », il a dit.

« Je remercie publiquement le président Poutine et son gouvernement d’avoir signé cette grâce qui est si remarquable pour nous tous, Brésiliens. »

Dans une vidéo qu’il a publiée hier, Oliveira a remercié « tous les Brésiliens qui m’ont aidé avec des prières, avec des hashtags [and] avec support – even des gens qui ne me connaissent pas. »

« Je tiens à remercier les joueurs qui se sont exprimés. Je tiens à remercier le président Bolsonaro qui s’est porté volontaire pour m’aider et je remercie également le président russe Vladimir Poutine », Dit Oliveira.

Un autre clip téléchargé par la journaliste Gabriela Moreira, qui était l’une des forces motrices de la libération d’Oliveira, a également touché les Brésiliens.

Vu par près de 500 000 internautes en ligne, il montre Oliveira dans une voiture en admettant qu’il a complètement raté les deux dernières années de succès dont jouit son équipe de football, Flamengo.

En 2019, sous la direction de l’entraîneur portugais Jorge Jesus, les géants de Rio ont remporté le titre national et la plus grande compétition de clubs d’Amérique du Sud, la Copa Libertadores de manière dramatique.

Ne regardant que la première moitié de la finale contre River Plate, Oliveira a dû retourner dans sa cellule avec son équipe traînant 1-0, et ce n’est que grâce à la visite d’un représentant de l’ambassade brésilienne quelques jours après qu’il a appris la 89e et la 92e minute. buts de Gabriel « Gabigol » Barbosa avaient rugi Flamengo à leur premier titre continental depuis 1981.

Oliveira a également raté une course au titre de la ligue nationale tout aussi tendue qui les a vu devenir champions nationaux consécutifs en février.