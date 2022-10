Bolsonaro accélère les paiements aux pauvres à l’approche des élections

São Paulo

CNN

—



Le gouvernement brésilien a annoncé son intention d’accélérer les paiements sociaux de ce mois-ci aux nécessiteux, alors que le président Jair Bolsonaro se prépare à affronter son rival de gauche Luiz Inacio Lula da Silva lors d’une élection au second tour.

Des paiements de 600 R$ (120 $) dans le cadre du programme Auxilio Brasil seront envoyés à plus de 20 millions de familles entre le 11 et le 25 octobre, ainsi qu’un bon d’essence pour plus de 5,5 millions de familles brésiliennes.

L’aide financière devait initialement être versée la semaine suivante, du 18 au 31 octobre.

Le programme Auxilio Brasil a fait ses débuts sous la présidence du président Jair Bolsonaro, et le leader de droite a fait campagne pour un second mandat en partie sur la promesse de continuer à verser les prestations mensuelles.

Il affrontera da Silva lors d’un second tour le 30 octobre.

« Pourquoi n’aiderions-nous pas la population pauvre à cause de la période électorale ? Nous sortons d’une pandémie, d’une période de guerre, d’insécurité énergétique et alimentaire », a déclaré jeudi le ministre brésilien de la Citoyenneté, Ronaldo Bento, lors d’une conférence de presse sur le changement de date.

“Ceux qui ont faim ne peuvent pas attendre”, a-t-il ajouté.

Les critiques ont cependant spéculé sur les motivations politiques potentielles, ce que Bento a nié.

“Il est clair que l’accélération du versement des aides et du chèque essence a une intention électorale” tweeté une personne. Un autre a demandé si la Cour électorale supérieure du pays penserait qu’il Fair-play.

Selon l’institut de sondage national IPEC, 64 % des personnes interrogées qui gagnent le salaire minimum et moins – les bénéficiaires cibles du programme Auxilio Brasil – ont déclaré qu’elles prévoyaient de voter pour Lula le 30 octobre.

Vingt-neuf pour cent de cette cohorte ont déclaré qu’ils prévoyaient de voter pour Bolsonaro.