Bolsonaro à la traîne de Lula à l’élection présidentielle brésilienne

Alors que les Brésiliens sont aux prises avec une inflation à deux chiffres et des élections dans quelques semaines, le président Jair Bolsonaro est passé à l’action. Le populiste de droite a réduit les taxes sur le carburant pour réduire les prix à la pompe et a envoyé des transferts monétaires mensuels aux familles pauvres. Il a créé des prestations en espèces pour les chauffeurs de camion et de taxi et distribué 20 $ aux familles dans le besoin pour acheter des bouteilles de gaz pour cuisiner.

Au cours des dernières semaines, les prix de l’énergie se sont stabilisés, l’inflation a diminué et l’emploi a augmenté. Mais cela ne suffira peut-être pas à sauver le travail de Bolsonaro.

De récents sondages de Datafolha et de l’IPEC montrent que Bolsonaro, 67 ans, est toujours à la traîne de son principal rival aux élections d’octobre – l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, 76 ans – de plus de 10 points de pourcentage. Lorsque le champ est réduit à un affrontement en tête-à-tête, l’écart se creuse.

“Les électeurs disent” Trop peu, trop tard “”, a déclaré Thomas Traumann, journaliste, consultant et ancien porte-parole de l’ancienne présidente Dilma Rouseff, prédécesseur de Bolsonaro.

“Après trois ans de Bolsonaro”, a-t-il dit, “les gens se méfient de ses intentions et beaucoup d’entre eux pensent que tout cela n’est qu’une manœuvre pour les élections”.

Lula et Bolsonaro échangent des barbes religieuses dans la bataille pour le vote évangélique

Bolsonaro, un ancien officier de l’armée, était un membre marginal du Congrès poursuivant une longue candidature à la présidence en 2018 lorsque Lula, le favori présumé, a été emprisonné pour corruption.

Bolsonaro s’est présenté contre la corruption dans un pays secoué par des scandales et une économie stagnante. Rouseff a été destitué pour avoir prétendument violé les règles budgétaires. Son successeur, Michel Temer, a été accusé d’avoir accepté des pots-de-vin et de blanchir de l’argent. Et des dizaines de responsables au Brésil et dans toute l’Amérique latine ont été impliqués dans le scandale Oderbrecht, dans lequel le géant brésilien de la construction aurait versé des centaines de millions de dollars en pots-de-vin.

Bolsonaro a puisé dans la frustration anti-establishment gérer l’un des grands bouleversements électoraux dans le plus grand pays d’Amérique latine,

Mais maintenant, Lula est sorti de prison, sa condamnation annulée et Bolsonaro se débat, incapable de surmonter les cicatrices causées par sa gestion chaotique du coronavirus et les multiples enquêtes sur la corruption dans sa propre administration.

Au plus fort de la pandémie, Bolsonaro a qualifié le covid-19 de « petite grippe » et a promu l’hydroxychloroquine, un remède non prouvé et peut-être nocif. Il a exprimé son scepticisme à l’égard des vaccins – il a suggéré qu’ils pourraient amener les femmes à se laisser pousser la barbe et transformer les gens en crocodiles – dans un pays qui les a adoptés. Le Brésil a enregistré plus de 34,5 millions de cas et 684 000 décès. Les deux sont présumés être des sous-dénombrements.

Des sondages montrent maintenant que plus de 40 % des Brésiliens qualifient l’administration de Bolsonaro de « mauvaise » ou de « très mauvaise ».

Il a essayé de reconquérir les électeurs avec les dépenses du gouvernement. En août, il a commencé à verser 120 dollars par mois en espèces à 20 millions de familles via Auxilio Brasil – Brazil Aid.

En difficulté dans les sondages, le Brésilien Bolsonaro courtise un nouveau groupe démographique surprenant : les pauvres

Jorciely Carvalho, une vendeuse de rue de 28 ans à Sao Paulo, affirme que l’aide du gouvernement depuis le début de la pandémie a aidé sa famille à couvrir les besoins de base.

Mais alors que les prix des denrées alimentaires ont grimpé en flèche cette année – le lait, par exemple, a augmenté de 79 % au cours des 12 derniers mois – la vie est devenue plus difficile pour Caravalho, son mari et sa fille de trois ans. Elle ne peut plus couvrir le coût des ingrédients dont elle a besoin pour vendre des desserts, son deuxième emploi.

Bolsonaro, a-t-elle dit, est une “personne incompétente qui a fait un gouvernement terrible pour les plus nécessiteux de notre pays”, et elle ne votera pas pour lui.

La course s’est un peu resserrée. Datafolha a enregistré un rétrécissement de 5 points de juin à ce mois. Mais avec le premier tour des élections prévu pour le 2 octobre et les sondages montrant que la plupart des Brésiliens ont pris leur décision, le temps pourrait manquer pour Bolsonaro.

“Cette élection a été une bataille de rejets, et il semble que le peuple rejette Bolsonaro de manière plus retentissante”, a déclaré Mauricio Moura, fondateur de la société de sondage IDEIA Big Data. “L’aide financière fournie par Bolsonaro n’est tout simplement pas suffisante pour minimiser les sentiments négatifs sur l’environnement économique global.”

Si aucun candidat n’obtient la majorité au premier tour, les deux premiers s’affronteront lors d’un second tour le 30 octobre.

Lula, un ancien dirigeant syndical, a été président pendant deux mandats de 2003 à 2010, lorsque ses programmes sociaux, financés en grande partie par un boom régional des matières premières, ont aidé à sortir des millions de personnes de la pauvreté. L’avocat Marco Aurelio Carvalho, l’un des principaux conseillers de Lula, a déclaré que son avance “confortable” reflète la reconnaissance du fait que les Brésiliens “vivent désormais dans un pays très différent” de celui qu’il a quitté.

“Maintenant, nous sommes un paria”, a déclaré Carvalho. Il a déclaré que la manière agressive et souvent profane de Bolsonaro, et ses attaques contre les femmes et les journalistes, ont laissé la population “fatiguée de cette guerre”.

Le directeur de cabinet de Bolsonaro conteste les sondages. Ciro Nogueira a déclaré que les enquêtes internes commandées par le Parti progressiste de centre-droit montrent une course beaucoup plus serrée, et il est convaincu que Bolsonaro prendra la tête “dans les 10 prochains jours”.

Les faux pas de campagne de Lula soulèvent la question : a-t-il perdu la main ?

Nogueira a reconnu que le président inspirait un taux de “rejet” élevé, et a déclaré que c’était parce qu’il était un “homme politique non conventionnel qui exprime beaucoup de ce qu’il pense”. Il a vanté ce qu’il a appelé “un succès économique sans précédent”, avec une inflation en baisse et un chômage à son plus bas niveau depuis au moins cinq ans.

Bolsonaro a tenté de courtiser les femmes, qui représentent 52 % des électeurs éligibles. Mais compte tenu de son histoire de remarques misogynes, cela a été un défi.

En tant que membre du Congrès, il a dit un jour à un collègue législateur qu’elle ne méritait pas d’être violée. Lors du premier débat télévisé de la campagne actuelle, la journaliste Vera Magalhães a posé des questions sur le taux de vaccination contre le coronavirus du pays.

“Je pense que tu vas dormir en pensant à moi”, a répondu Bolsonaro. “Tu as le béguin pour moi.”

Bolsonaro compte de plus en plus sur sa femme pour adoucir son image. La première dame Michelle Bolsonaro a fait campagne plus activement ces dernières semaines, participant à des rassemblements et faisant des apparitions à la télévision.

Elle a apporté son propre flair au concours. Elle a récemment partagé une vidéo qui montrait Lula, un chrétien, lors d’un rituel religieux d’origine africaine et alléguait qu’il était lié à “la pègre”. Elle a déclaré que le palais présidentiel avait été « envahi par des démons » lors des administrations précédentes avant qu’il ne soit consacré sous la surveillance de son mari.