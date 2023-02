“Bolsonaro a activement participé”: le Brésilien Lula accuse son prédécesseur d’avoir préparé le “coup d’Etat” du 8 janvier

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a accusé Jair Bolsonaro d’avoir pris d’assaut des bâtiments gouvernementaux.

Le 8 janvier, Bolsonaro a fait irruption dans le palais présidentiel, les bâtiments du Congrès et de la Cour suprême à Brasilia.

Bolsonaro est dans l’État américain de Floride depuis fin décembre.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a affirmé jeudi que son prédécesseur Jair Bolsonaro avait activement participé à la planification pour que ses partisans prennent d’assaut les bâtiments gouvernementaux le 8 janvier.

“Aujourd’hui, je suis bien conscient et je le dis haut et fort : ce citoyen [former president Bolsonaro] préparé le coup d’État”, a déclaré Lula dans une interview à la chaîne de télévision RedeTV !

Refusant d’accepter la défaite électorale de Bolsonaro, des milliers de ses partisans ont fait irruption dans le palais présidentiel, le Congrès et les bâtiments de la Cour suprême à Brasilia une semaine après l’investiture de Lula.

Le président n’était pas dans la capitale à ce moment-là.

Interrogé sur le rôle de son prédécesseur dans l’assaut, Lula a ajouté :

Je suis certain que Bolsonaro y a activement participé et essaie toujours d’y participer.

Les allégations de Lula contre Bolsonaro – qui se trouve dans l’État américain de Floride depuis fin décembre – sont intervenues le même jour qu’un sénateur brésilien a accusé l’ancien président d’avoir assisté à une réunion sur la manière d’empêcher la passation du pouvoir.

Le plan, selon le sénateur Marcos do Val, était de forcer le président de la Cour électorale supérieure Alexandre de Moraes à dire quelque chose d’incriminant tout en l’enregistrant secrètement.

De Moraes est une cible favorite des partisans de Bolsonaro, qui prétendent qu’il s’est ingéré dans les élections pour aider Lula.

Do Val, un ancien allié de Bolsonaro, a d’abord déclaré au magazine Veja que c’était Bolsonaro qui lui avait présenté le plan, mais a ensuite changé sa version de l’histoire, affirmant que l’ancien président était resté “silencieux” pendant la réunion.

Ses accusations ont dominé l’actualité locale jeudi et Do Val a été appelé à faire des déclarations à la police fédérale.

Bolsonaro, qui a demandé un visa de six mois pour rester aux États-Unis, fait l’objet d’une enquête dans le cadre d’une enquête tentaculaire sur l’agression du 8 janvier.