«Coolie No. 1» a toutes les caractéristiques d’un grand film bollywoodien: des costumes colorés, des décors plus grands que nature, de la musique qui tape des pieds et une histoire mélodramatique sur un homme qui prétend avoir un jumeau pour courtiser la femme de ses rêves . Après le tournage terminé en février, le film était prévu pour une sortie en salles en mai. Mais lorsque «Coolie No. 1» atteindra enfin les écrans le jour de Noël, il n’apparaîtra pas dans l’un des 3 000 cinémas indiens. Au lieu de cela, il fera ses débuts sur le service de streaming d’Amazon. «Je fais des films pour le théâtre, mais cette fois, nous ne pouvions pas faire cela», a déclaré David Dhawan, le réalisateur. Après que la pandémie de coronavirus a fait irruption et fermé les salles de cinéma, l’attente de débuts en salles est devenue atroce, a-t-il déclaré. Donc, un accord pour envoyer le film à Amazon après sa sortie est passé à un plan de diffusion directe. « C’est un compromis, définitivement », a déclaré M. Dhawan, dont le film est un remake d’un blockbuster de 1995 du même nom qu’il a également réalisé. «Mais au moins mon film sort.»

« Coolie No. 1 » est juste l’un des films de Bollywood – le raccourci pour presque Industrie cinématographique en hindi de 2,5 milliards de dollars – qui est passé au streaming en un an bouleversé par la pandémie. En tout, 28 films de Bollywood dirigés par de grandes stars qui étaient dirigés vers les salles de cinéma sont passés directement au streaming, contre aucun l’an dernier, selon le cabinet d’études Forrester. Parmi eux se trouvaient «Gulabo Sitabo», une comédie noire mettant en vedette l’acteur vétéran Amitabh Bachchan, et «Shakuntala Devi», un biopic du mathématicien indien, qui ont tous deux commencé à être diffusés sur Amazon en juillet. Un autre, «Laxmmi», une comédie dramatique mettant en vedette Akshay Kumar, est sorti en novembre sur le service de diffusion en continu de Disney, Hotstar.

Le changement fait écho à celui d’Hollywood, où la pandémie a poussé les studios à repousser les sorties en salles pour de nombreux films et, dans certains cas, vers le streaming dans le cadre d’une première diffusion. En septembre, Disney a lancé «Mulan» sur Disney +. Le mois dernier, Warner Bros. a annoncé qu’il sortirait « Wonder Woman 1984 » sur HBO Max et dans les salles simultanément le jour de Noël. Le studio a par la suite annoncé qu’il enverrait ses 17 films de 2021 en streaming et en salles en même temps. Le nombre de films de Bollywood destinés au streaming ne représente qu’une petite fraction de ce que fait l’industrie. L’année dernière, Bollywood a produit plus de 1800 films, soit une moyenne de 35 par semaine, et les sorties en salles nationales ont généré plus de 1,5 milliard de dollars de revenus, selon un rapport d’Ernst & Young.