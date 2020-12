La pandémie, comme tous les autres secteurs, a laissé Bollywood dans le pétrin, mais comme les restrictions sont lentement levées dans toute l’Inde, on peut s’attendre à ce qu’un bon nombre de sorties en salles en 2021. Alors qu’il y avait déjà eu des discussions sur le producteur Sajid Nadiadwala. sur un grand ensemble pour sa 5ème partie et avec des acteurs de toutes ses parties précédentes après le succès du quatrième opus de la franchise Housefull, l’équipe semble avoir maintenant mis les roues en mouvement avec son projet de comédie le plus ambitieux, « Housefull 5 ‘, le cinquième volet de la série de films comiques avec un casting de stars d’anciens acteurs de films, dont Akshay Kumar et Deepika Padukone.

Les réalisateurs prévoient de tourner le film au format Imax. Dans l’histoire récente, deux films réalisés à une telle échelle comprenaient «Baahubali» et «Padmavaat».

Maintenant que Bollywood envisage de donner sa propre tournure à l’univers Avenger, Internet est un peu inquiet. Et, si nous pouvons ajouter, à juste titre. Découvrez quelques réactions à l’annonce:

Quelques utilisateurs fatalistes de Twitter ont également déclaré que cette année 2020 pourrait aussi bien nous tuer que de donner aux gens le cadeau qu’est le film!

pourquoi y a-t-il même un effrayant housefull 5 quand spécialement 3 et 4 terriblement sucés – (@sprihaxx) 10 décembre 2020

Cependant, quelques-uns pensaient que le film pourrait faire beaucoup de profit et c’est pourquoi les mèmes classiques d’Akshay Kumar sont sortis.

Certains ont même comparé les films précédents qu’ils jugeaient meilleurs en termes de comédie avec de nouveaux films utilisant un meme Virat Kohli.

La quantité de suraction d’Akshay Kumar en général et en particulier dans les films Housefull, Nadiadwala devrait également avoir un Thanos pour effacer tout le casting 😂😜 – Varun Choudhary (@ varun34by02) 11 décembre 2020

Outre les gros dollars impliqués, le film devrait jouer Deepika Padukone, John Abraham, Abhishek Bachchan, Akshay Kumar, Kriti Sanon, Jacqueline Fernandez et bien d’autres des vieux films sont également prêts à collaborer pour le projet ambitieux.