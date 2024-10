Bollywood Newswrap, 15 octobre : Varun Dhawan sur le refus d’Aditya Chopra de le faire jouer dans un film d’action ; Diljit Dosanjh et Pitbull s’unissent pour la chanson titre de Bhool Bhulaiyaa 3

La journée d’aujourd’hui, le 15 octobre 2024, a été riche en mises à jour et révélations passionnantes dans l’industrie cinématographique. Vous êtes arrivé à l’endroit idéal si vous avez raté l’un des gros titres de la journée. De Varun Dhawan révélant comment Aditya Chopra a refusé de le lancer dans un film d’action à Diljit Dosanjh et Pitbull se réunissant pour la chanson titre de Bhool Bhulaiyaa 3, voici ce qui s’est passé aujourd’hui.

Voici le top 5 des actualités Bollywood du 15 octobre 2024 :

1. Varun Dhawan se souvient de l’époque où Aditya Chopra ne voulait pas faire un film d’action avec lui

Lors du lancement de la bande-annonce de sa prochaine série Citadel : Honey Bunny, Varun Dhawan a parlé d’une conversation qu’il a eue avec Aditya Chopra pendant le verrouillage. Il se souvient avoir demandé au cinéaste pourquoi il n’avait pas réalisé un film d’action avec un acteur plus jeune, ajoutant : « Pourquoi ne peux-tu jamais me prendre et me choisir ? »

Varun a partagé que la réponse de Chopra a été : « Je ne peux pas faire ça parce que je ne peux pas vous donner ce budget pour le moment. Vous n’en êtes pas au point où je peux vous donner un si gros budget.

2. Diljit Dosanjh et Pitbull collaborent pour la chanson titre de Kartik Aaryan, Bhool Bhulaiyaa 3.

Kartik Aaryan se prépare pour la sortie de la comédie d’horreur Bhool Bhulaiyaa 3. L’acteur a partagé le teaser de la chanson titre, qui devrait sortir demain. Il a annoncé que la chanson présentait une collaboration passionnante entre Diljit Dosanjh et Pitbull.

3. Varun Dhawan et Samantha Ruth Prabhu avec Citadel : sortie de la bande-annonce de Honey Bunny

La bande-annonce de la série Citadel : Honey Bunny, avec Varun Dhawan et Samantha Ruth Prabhu, a été dévoilée aujourd’hui. La bande-annonce pleine d’action de 2 minutes et 51 secondes présente leurs personnages d’espionnage et montre qu’ils feraient n’importe quoi pour leur fille Nadia.

4. Ranbir Kapoor lance un nouveau look

Le coiffeur de célébrités Aalim Hakim s’est rendu sur Instagram pour partager des photos du nouveau look de Ranbir Kapoor. Ranbir pouvait être vu dans une chemise noire et des lunettes de soleil avec des cheveux bien coiffés et une barbe taillée. Les fans se demandaient pour quel prochain film il arborait ce look.

5. Ajay Devgn exprime son amour pour Akshay Kumar

Dans une interaction sur X aujourd’hui, Ajay Devgn a exprimé son amour pour Akshay Kumar, qui a été sa co-star dans plusieurs films. Un fan a demandé à Ajay de décrire Akshay en un mot, ce à quoi il a répondu : « Khiladi. @akshaykumar je t’aime.

