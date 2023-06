Bollywood Fitness Secrets : Comment les divas de B-Town parviennent-elles à rester minces et en forme dans la quarantaine ?

Vous êtes-vous déjà demandé comment les divas de B-Town restaient minces et en forme même dans la quarantaine ? Nous vous dirons le secret de leurs corps toniques. Des actrices comme Kareena Kapoor, Malaika Arora, Shilpa Shetty, Sunny Leone et Sushmita Sen sont connues pour leur corps en forme et tonique. Mais comment maintiennent-ils la forme même dans la quarantaine ? Faites-le savoir dans la vidéo.